玥熹現身開戰小優！　控她不回訊息卻公開道歉：作秀嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星小優（游振宜）在2月中被爆出大嘴巴惹禍，今（24）日她首度透過社群發文，點名女星宋羽葤道歉。為此，女星玥熹（舊名夏乙薇）稍早也在IG限動PO文回應小優的道歉文，坦言看完後覺得心寒，同時也爆料對方私下無視宋羽葤的訊息，讓她感到相當不滿。

▲玥熹、小優撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

透過玥熹在IG曬出的截圖可見到，她在小優的道歉貼文底下留言「為什麼羽葤的訊息妳都不回她？私下不回，卻公開道歉，這是作秀嗎？而且妳也應該好好跟我道歉吧！」痛批對方的道歉文彷彿只是場表面作秀。

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談到小優發布的道歉文，玥熹坦言看完後感到心寒，並指出，小優在沉寂一個月後，似乎還是沒有改變，「到底為什麼可以這麼的欺負人！這就是妳沉寂一個月後的結果嗎？」她警告小優不要逼她公開更多證據，因為到最後她會淪落到像上次一樣難看的處境，「一直以來把路走死的，是妳自己。」

▲玥熹發限動嗆小優。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

事實上，玥熹稍早才在IG限動PO出黑底白字圖文，隔空回應小優的道歉貼文。她提到，小優的道歉文只提到宋羽葤，對她卻是輕描淡寫地帶過，讓她覺得自己像個傻瓜，「想請問，被妳深深傷害的我，又算什麼呢？看完只覺得更加讓人心寒，覺得自己真的是個傻瓜，竟然還對妳有一絲的期待。」

▲玥熹隔空回應小優道歉文。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

【玥熹IG限動全文】

我剛剛才得知，原來妳都無視羽葤的訊息，到底為什麼可以這麼的欺負人！這就是妳沉寂一個月後的結果嗎？真的不要再逼我拿出更多證據，會像上次一樣難看的會是妳，一直以來把錄走死的，是妳自己。