《排球少年》主題曲億級團體SPYAIR來台！6月嗨炸台北　票價公開

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣搖滾樂團SPYAIR即將再度來台！官方宣布將於6月13日在台北Legacy TERA舉辦「SPYAIR ASIA TOUR 2025 - BUDDY - 」台北場演唱會，這不僅是樂團出道20週年的海外巡演，也是第六度登台演出。

▲《排球少年》主題曲億級團體SPYAIR來台，6月於台北Legacy TERA開唱。（圖／梵思娛樂提供）



SPYAIR以熱血搖滾風格受到廣大粉絲喜愛，2024年搭配《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》主題曲〈Orange〉，在串流平台上的播放次數突破1.5億次，創下樂團自身紀錄，展現驚人影響力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去曾為多部知名動畫如《死神》、《機動戰士鋼彈》、《銀魂》、《排球少年》等獻唱主題曲，本次巡演名稱「BUDDY」，同時也是SPYAIR於1月推出的數位單曲〈Buddy〉，搭配由上川隆也、內田理央主演的日劇《問題物件》主題曲，是首以「夥伴與友情」為主題、傳遞「即使是平凡的日常，只要有珍視的人陪伴，世界就會閃耀」的暖心訊息，SPYAIR表示：「這次嘗試將電子與強力的樂團演奏結合，希望給帶來不同以往的音樂體驗，期待大家能與日劇一同享受這首歌曲。」

▲SPYAIR曾為多部知名動畫如《死神》、《機動戰士鋼彈》、《銀魂》、《排球少年》。（圖／梵思娛樂提供）



「SPYAIR ASIA TOUR 2025 - BUDDY - 」台北場將於6月13日晚間8點在Legacy TERA開唱，票價為VIP票3280元與一般票2480元，VIP票除了享有優先入場資格，還可獲得台北場限定海報（隨機100張為團員親筆簽名）及參與團員歡送會。一般票同樣附贈限定海報，29日11點在KKTIX及全家便利商店famiport全面啟售，更多詳情請洽梵思娛樂官方臉書專頁。