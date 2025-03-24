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Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber Joeman的開箱豪宅系列非常受歡迎，近日造訪台北市東區忠孝東路的豪宅「台北之星」（鑽石塔，Diamond Towers），讓內部裝潢罕見曝光。該豪宅約150坪，總價高達4億元起，屋主Ryan親自做介紹，謙虛談吐令人印象深刻，隨即被網友起底驚人家世，原來屋主就是「台北之星」建商，是龍聯建設創辦人葉松年的兒子。

▲▼Joeman開箱台北東區4億豪宅。（圖／翻攝自YouTube）

▲Joeman開箱台北東區4億豪宅「台北之星」，屋內鑽石角視野驚艷網友。（圖／翻攝自YouTube）

屋主Ryan時常與王陽明同框，與Joeman也有交情，難得在Joeman頻道露臉，並大方分享自己的家居設計。而且他的家打從電梯一開，所有空間就屬於自己的家，屋內整個採取中世紀風格，穿插北歐簡約風，牆面採用特殊塗料，地板除了木質地板，還用手工刷水泥呈現特殊的質感，客廳更有超大沙發。

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▲▼Joeman開箱台北東區4億豪宅。（圖／翻攝自YouTube）

▲屋主Ryan家中內部裝潢低調奢華，客廳有超大沙發。（圖／翻攝自YouTube）

而「台北之星」豪宅最特殊設計，是獨有的「Diamond Corner」（鑽石角）景觀，搭配類降板沙發，成為理想的「聊天巢穴」。Ryan的150坪大宅就設有兩個「Diamond Corner」，並配備120吋投影機，另外一個位於主臥室內，由於妻子相當重視隱私，部分空間沒有公開，而不經意登場的是家中的貓咪，悠閒出沒在浴室、透明半球窩，格外搶眼。

網友紛紛稱讚Ryan解說時談吐有內涵、有品味，而且尊重老婆，頻頻說「不要談錢」，房子低調奢華，設計有質感，被網友形容「豪宅系列最愛的一支片，處處不談錢，處處都是錢」。不過網友一查則發現他是「台北之星」建商的兒子，有人形容「人生的分水嶺是羊水」、「這真的是我看過最有品味的裝潢，雖然買不起但看了很開心」。

▲▼Joeman開箱台北東區4億豪宅。（圖／翻攝自YouTube）

▲屋主低調頻頻說「不要講錢」，解說時對妻兒隱私相當重視。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Joeman開箱台北東區4億豪宅。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Joeman開箱台北東區4億豪宅。（圖／翻攝自YouTube）

▲屋主家中的貓咪意外吸睛。（圖／翻攝自YouTube）

葉松年是台灣著名地產開發商「龍麟建設」董事長，花了25年完成都更，更曾躍上社會新聞版面，打造這棟住商複合大樓「台北之星Diamond Towers」。Ryan與娛樂圈眾多明星是好友，其妻子Elin與金鐘影后許瑋甯是非常好的朋友。

▲▼Joeman開箱台北東區4億豪宅。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ryan與王陽明是好友。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼正義國宅都更改建案上樑-龍鱗建設 葉松年董事長。 （圖／記者黃克翔攝）

▲「龍麟建設」董事長葉松年花25年完成都更案，蓋出知名大樓「台北之星」。 （圖／記者黃克翔攝）

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