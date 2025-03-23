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米可白認情緒不穩又難受　心疼愛犬罹癌快走了：我好無力

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前透露愛犬「錢錢」罹患胃癌，且被醫生告知只剩幾個月，讓她感到相當難過，昨（22）日晚上才發文透露自己冷靜面對後續安排，不料今（23）日再度發文吐露心聲，坦言「離你離開的時間～越來越近了，我好無力，我的情緒好不穩，好難受。」

▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白會在社群分享與愛犬的日常。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白坦言，最近拍戲時因為天冷，所以她在下水時特別難受，加上想到錢錢的健康狀況，讓她感到擔憂。她透露，儘管在冷水裡泡了很長一段時間，但她只要想到要是早點完成工作，就能回去陪伴錢錢，這讓她有了拍戲的動力，「當我超難受的時候，我就想著錢錢，想著趕快拍完，就很能回去接她。」

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▲▼米可白發文。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲▼米可白發文。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲▼米可白發文。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

隨著錢錢離開的時間越來越近，米可白表示被醫生告知錢錢的狀況不是很好，甚至要她趕快去接牠。為此，她坦言自己覺得很難過也感到很無力，她在文末溫馨喊話愛犬：「孩子～說好了，你一定要等等媽媽，我的情緒好不穩，好難受。」貼文曝光後，立即湧入大批網友留言安慰她，「抱抱」、「祝福」、「祈禱」、「願錢錢平安」、「辛苦了，願一切都順利。」

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