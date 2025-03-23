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柯以柔「左腎臟發炎」住院5天　工作喊卡曬照曝身體狀況

記者王靖淳／綜合報導

女星柯以柔20日發文坦言因身體不適住院，同時也透露，若再晚一步就會引發敗血症，讓她餘悸猶存。今（23）日她發文報平安，並曬出一張近照分享目前的身體狀況。

▲▼柯以柔。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

▲柯以柔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

柯以柔先是感謝大家的關心和祝福，並透露自己原本打算於今天前往韓國進行連線工作，但因為周三緊急住院，讓她的所有行程不得不先暫停。她特別感謝在這段期間體諒她的廠商與粉絲。

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柯以柔表示，經過醫生的診斷，她因大腸桿菌感染泌尿道導致發炎，以及左腎發炎。幸運的是，她感染的大腸桿菌類型相對較為單純，目前已經從三級強效抗生素降為二級。她透露，醫生建議她住院7至10天，具體時間取決於她的恢復情況。

▲▼柯以柔。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

▲柯以柔發文分享住院近況。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

柯以柔進一步解釋，之所以會導致左腎發炎的原因可能是太忙太累、壓力太大、加上水喝的不夠多、來不及把病菌沖洗掉，才會讓病菌有機可趁。為此，她表示平常除了需要適度的休息，也必須維持一天攝取至少2000CC的水，「媽媽總是忙著照顧孩子和家人、卻往往忽略自己有多累、我們都要更愛自己一點好嗎？」

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