王子拉弟邱宇辰組新團！再現JPM神曲　300人前宣布：出道就解散

記者吳睿慈／台北報導

「演藝圈最帥兄弟檔」王子（邱勝翊）、邱宇辰合體組團體「PC」，推出單曲〈Candy〉回饋歌迷，兩人23日於遠東百貨信義A13廣場前舉辦簽唱會，現場近300人歌迷到場支持。他們帶來新歌首唱，還把團體JPM的經典勁歌〈365〉及〈那不是雪中紅〉做成組曲動感熱舞，引起現場熱烈尖叫聲。只是他們行程滿檔，簽唱會只有目前一場，才剛組新團就各奔東西，王子幽默宣布「解散，史上最短團體！」令主持人夏和熙當場慌張。

▲王子、邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（圖／記者周宸亘攝）



王子（邱勝翊）、邱宇辰23日在台北舉辦簽唱會，籌備〈CANDY〉期間，完全沒有意見不合，邱宇辰受訪時解釋：「用很成熟的方式解決，兩家公司討論覺得比較好的方案，然後以多票為主。」不像過去兄弟倆血氣方剛常吵架，這次走「大人模式」，推出歌曲主要目的是感謝從以前到現在支持他們的人。

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▲▼王子、邱宇辰帶來〈365〉及〈那不是雪中紅〉演出。（圖／記者周宸亘攝）



王子看到很多熟面孔，不忘虧粉絲老了，「剛剛看到，前三排還有自備椅子」，邱宇辰也看到一位歌迷起初是喜歡他，但中間喜歡別的偶像，最近又回來支持他，他幽默回答「舊愛還是最美」。只是兄弟倆後台受訪時，再度提及「出道即解散」，邱宇辰強調歌曲本就是送給歌迷的禮物，並非是以宣傳為目的，「我們各自有自己的工作有10年。」習慣個人模式打拼，PC組合成為史上成立最短男團，但兄弟倆隨後嘴軟笑喊：「有（商演）邀約就復出！」

▲王子、邱宇辰組新團但當天宣布解散。（圖／記者周宸亘攝）



兄弟倆首次組團發單曲〈CANDY〉MV一上架就獲得許多粉絲迴響，王子邱勝翊趁著簽唱會加碼宣傳現場遞出「祭品文」，「如果MV點閱破千萬點擊，我們兄弟倆就再出下一首歌跟新MV！」在旁的邱宇辰「補槍」笑說：「現在MV破千萬很難，所以這個約定『有效期限』長達十年！希望歌迷給他用力點下去，不要讓我們兩個再等十年才發！」邱宇辰加碼MV破千萬全裸泡湯，但「下半身至少給我個葉子吧，要大片的葉子！」