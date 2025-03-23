記者劉宜庭／綜合報導

港劇《奪命提示》首播即掀起話題，劇中劉穎璇以性感打女形象登場，吸引不少目光。沒想到她在第3集的一場哭戲卻意外引來爭議，有觀眾因她舌苔的狀況留言批評「感覺臭臭的」，甚至直指「出戲」，對此與她有吻戲的男主角張振朗也出面留言力挺，幽默回應：「放心，沒有，很香和清新。」成功護花。

▲這場哭戲，劉穎璇舌苔意外成為外界關注焦點之一。（圖／翻攝自張振朗IG）

爭議起於一名網友在小紅書發文，提到看劉穎璇哭戲時忍不住注意到她的舌苔，直言：「救命，劉穎璇的舌苔太讓我出戲了，劉是太濕熱了嘛？她這段哭戲我的關注點都在她的嘴巴裡。」該帖文迅速引發討論，有網友附和表示「感覺臭臭的」、「濕熱啊」、「很難沒口氣」，也有人認為這可能是拍戲長期熬夜導致，對她表示理解。

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然而，也有不少觀眾為劉穎璇發聲，讚賞她在劇中表現亮眼，許多打鬥場面親自上陣，展現專業與敬業態度。支持者留言：「怎麼才剛開播就開始挑女演員的刺？她這部戲明明美了很多」、「標準1:1腹肌，又帥又健康」、「現在的觀眾真的太苛刻了」。而張振朗本人的親自回應更為劉穎璇平反不少，進一步拉高《奪命提示》的關注度。

▲劉穎璇、張振朗搭檔演出《奪命提示》。（圖／翻攝自劉穎璇IG）