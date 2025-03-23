NJZ不滿K-POP把藝術家當商品！　韓網傻眼猛批：不喜歡就交違約金離開

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans（NJZ）於21日被首爾中央法院判定不得獨立活動，她們得知結果後表示會繼續爭取權益，且今（23日）仍到香港準備表演。而她們接受美國雜誌《TIME》的訪問內容被韓媒報導後，引起大批南韓網友不滿，直呼要她們把違約金交一交且離開南韓。

▲NewJeans儘管被法院判定不得獨立活動，仍到香港準備表演。（圖／翻攝自Instagram／njz_official）



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在NewJeans接受《TIME》的訪問中，Hanni直言：「HYBE似乎對韓國媒體擁有相當大的權力與掌控力，因此我們很難真正表達自己的想法，真的非常感謝許多海外媒體對我們的處境給予關注。」她也毫不避諱地批評HYBE這家母公司：「我們之所以提出問題、公開說出一切，是因為我們反對HYBE的道德水準，以及它作為一家公司運作的方式，這不是我們想待的公司，也沒理由非得留下。」

Minji則分享：「當這件事一開始發生時，我腦中第一個念頭就是：『為什麼這種事要發生在我身上？』但現在我意識到，這段經歷讓我成長，也讓我在過程中遇到了很多了不起的人。」

曾在去年國政監察中以職場霸凌受害者身分出席的Hanni，也對K-POP產業提出指教：「K-POP存在非常嚴重的結構性問題，公司並不把ARTIST當作真實的人來看待，而是當作商品。」

Danielle也哽咽表示：「如果K-POP產業真的想要朝著正面方向改變，就必須讓藝人能夠真正發揮創意、自由思考，並且能自由地表達自己的意見。」她補充道：「我們經歷的這一切確實非常艱難，也是一種精神上的挑戰，但我認為這樣的經驗具有價值，因為不只是我們，還有太多人也正面臨類似的情況。」

隊內年紀最小且未成年的Hyein則提到：「有些人會依照他們的需求隨意變換觀點，有時把我當小孩看，有時又期待我像大人那樣行動。對我來說，這確實是段很艱難的時期。」

南韓網友見到這篇報導後，紛紛表示「孩子們，妳們就是商品啊，ARTIST是泰勒絲、愛黛兒和女神卡卡這類的歌手才是ARTIST」、「妳們就是以K-POP IDOL出道的啊，當初是想以ARTIST出道？歌有唱得很好嗎？舞又跳得多棒了？還是妳們是創作歌手了？呵呵」、「不喜歡這種體制的話，就親自作詞作曲並每場表演都唱現場，靠自己的力量爬上來吧」、「我很羨慕賺50億的商品欸」、「一年就收益50億，200億裡妳們自己投資了多少？」、「不想當商品的話就以地下樂團出道啊，受益於前輩鋪下的K-POP產業，現在卻在這邊罵」。

▲▼韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

