真的掰了趙詠華！　資深玉女告白林俊逸「等了34年」：你終於長大了

記者蔡琛儀／台北報導

資深唱將林淑容今、明兩天在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演，她開心表示：「台北的朋友久等了，真的太開心了，興奮的都睡不著覺呢，2025年我的第一場演唱會，就獻給台北！」她看來狀態絕佳，更邀請到林俊逸擔任嘉賓合唱〈無言的結局〉，林俊逸笑說：「今天真的很開心能夠來參加淑容姐的演唱會，我不知道我上輩子是積了多少福，這輩子我好像是原唱收割機。」

▲▼林淑容邀請林俊逸擔任嘉賓。（圖／媒體棧提供）

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林淑容更大膽告白：「每次跟我表演都是李茂山，不然就是羅時豐，大家都以為我沒有別的男人了，我現在找到幼齒的了，除了又高又帥又年輕，還很會唱歌，俊逸你是我的菜。」林俊逸則幽默回應：「他們都是資深的前輩，因為是資深的前輩，所以體力都沒有我好，畢竟他們年紀都比我稍微多一點。」

林淑容接著調皮地說：「你知道我這次為什麼選你當嘉賓嗎？因為我們其實有一段不解之緣，我等了你整整33年，你終於長大了！」沒想到話才剛落音，就被林俊逸當場吐槽：「妳是在選童養媳喔？等我那麼久？還有，已經34年了啦！33年是去年的事，今年要再加一年！」這一番機智對話讓現場觀眾笑聲此起彼落。

▲林淑容今晚在台北開唱。（圖／媒體棧提供）

今晚演唱會開場林淑容以活力四射的〈安娜〉揭開序幕，炒熱現場熱氣氛，她開心分享心情，「去年高雄場時，我看到很多夫妻一起來聽歌，感覺來看我的演唱會，夫妻感情都會變更好呢。」她也難忘秀場回憶，「我很懷念80年代很多的歌廳秀，說到藍寶石大歌廳，當時有一個傳言，只要歌手沒有上過藍寶石，想要紅很難，只要上過藍寶石，就一定會紅翻天。」她更驚喜透露，好友潘越雲有到場力挺，近來忙著錄製新歌的范怡文，也特別抽空前往觀賞。