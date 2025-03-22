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房產女神揪家寧聲明「1句話講最好」　朱琦郁：好好說話很重要

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧最近撕破臉，女方20日首度露面拍片回應近期風波，4分鐘影片曝光後被部分網友吐槽咬字不清、內容空洞，就連「房產女神」朱琦郁今（22）日也在Threads發文，分享自己對這支影片的看法。

▲▼劉心彤發文談家寧。（圖／翻攝自Facebook／主播劉心彤）

▲家寧4分鐘聲明影片被吐槽。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

朱琦郁對家寧在4分鐘聲明影片中的發音進行評論，並提供對方一些練習發言的建議。她坦言在看完聲明後，她認為家寧講的最標準一句話應該的是「各位朋友粉絲大家好我是家寧」，同時也表示，影片的其他段落都可以明顯感覺到，家寧的發音非常不正確。

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朱琦郁分享一首包含常見發音錯誤的4句詩「老師知足受傷，粉絲寵愛捧場，爛人不讓財產，發揮社會死亡」，希望可以藉此幫助大家練習正確發音。她表示，這首詩涉及大家常唸錯的ㄓㄔㄕㄖㄗㄘㄙㄢㄣㄤㄖㄌ以及ㄏㄈ等注音，並鼓勵網友們可透過反覆練習來改善發音。

▲▼朱琦郁。（圖／翻攝自Threads／catherinechu0211）

▲朱琦郁發文談家寧影片。（圖／翻攝自Threads／catherinechu0211）

緊接著，朱琦郁幽默表示，她發現在學語言時有個有趣現象，那就是很多人透過髒話最能快速把握發音，因為髒話往往能讓人更加注意發音的細節，不過她也提醒小孩子千萬不要模仿。最後，朱琦郁強調好好說話的重要性，「它除了可以開啟一個機會，更可以消滅一場危機。」並邀請大家可以留言與她分享，唸錯發音感到丟臉的例子。

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眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手, 朱琦郁

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