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《原2》ARKis 辦簽唱會「號碼牌秒殺」　連超大咖金曲歌后也來了！

記者蔡琛儀／台北報導

自《原子少年2》出道的人氣團ARKis，由隊長Alex 、Vin、伍承慶、禾雁凱、李東翰、李定、黃崇峻、鄭彫秦8位成員組成，近日推出首張專輯，今（22日）在信義區舉辦簽唱會，連金曲歌后彭佳慧也到場追星，發文：「我追Whitney Houston（惠妮休士頓）都沒這麼早欸！」並寫「天下父母心」，應是陪雙胞胎女兒到場追星。

▲▼ ARKis首張專輯簽唱會。（圖／踢帕娛樂提供）

▲ARKis首張專輯簽唱會。（圖／踢帕娛樂提供）

ARKis今簽唱會現場500張號碼牌早早就全數發完，今天公司更進行加冕儀式，慶祝專輯登頂好成績，問及成員裡誰最有「王子病」？眾人公認是李定、禾雁凱和李東翰，但李東翰爆料禾雁凱在化妝室有個王位，上台前妝容一定要最完美，Alex說禾雁凱自帶王子氣質，「在化妝時坐姿很像王子」，李東翰也坦言自己很講究生活品質，「我在家裡會點香氛蠟燭、聽音樂，就坐著休息」，還笑認自己就是王子。

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團員李定擅長塔羅牌、玄學隊長Alex還曾找他自己能不能出道，結果抽出一張動物牌，答案竟是：「你會出道，但是你的團員都會是動物。」當時他還不知道ARKis的諾亞方舟動物設定企劃，讓Alex事後回想直喊很準。

▲▼彭佳慧陪小孩追星 。（圖／翻攝彭佳慧IG）

▲彭佳慧陪小孩追星。（圖／翻攝彭佳慧IG）

好奇李定有無算到是否會大紅大紫？他笑說「當時算到的圖卡寓意很好，是各色匯集大家匯集，什麼都好，但大家在一起，初期資源消耗會比較快」。他透露團員們常找他算命，但如果說得太多，身體會開始咳嗽、不舒服，讓他直喊「有股神秘力量叫我不要說太多」。會打算跟團員們收錢嗎？他笑答「之前想過收個20元」，讓其他團員立刻抗議：「你有想過要跟我們收錢？」、「收人情就好了啦！」

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