劉雨柔去醫院檢查「接男友電話哭了」　委屈：孕期的脆弱真不是蓋的

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔2023年認愛，大年初一更公開懷孕喜訊，平時會透過社群記錄孕期生活的她，最近在Threads發文分享，在去醫院檢查等觀察時接到男友的視訊電話，一度忍不住哭了，同時也有感而發表示，「孕期的脆弱和委屈，真不是蓋的。」

▲劉雨柔大年初一公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔表示，某天半夜她自己開車去醫院急診做檢查，並在等待醫生進一步評估的同時，男友胡凱翔突然打視訊電話給她，讓她眼淚不自覺掉了下來。她坦言，儘管她覺得自己很獨立，但在看到親近的人後，仍然忍不住情緒潰堤，「孕期的脆弱和委屈，真不是蓋的。」

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▲劉雨柔發文分享近況。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言給她打氣，「加油」、「辛苦了」、「媽咪辛苦了」，掀起不小討論。事實上，劉雨柔因患有肌腺症和多囊卵巢症候群，曾坦言一度不敢妄想懷孕，只能寄望於幾年前凍存的卵子，並安慰自己可能需要透過人工受孕來實現當媽媽的夢想。然而驚喜的是，她在續完凍卵的保存時間後不久，竟然自然受孕了，讓她感慨地說：「這也就是小花生『奇蹟』的由來。」