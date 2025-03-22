森田公司爆內鬼積欠百萬　丫頭爆小優近況私下已不約

記者葉文正／台中報導

0快電商第四屆「快電獎」3月22日於台中葳格國際會議中心盛大舉行，來自全台的加盟店主盛裝參與，共同見證這場屬於創業者的榮耀時刻。活動以「環遊世界 夢想啟程」為主題，店主們熱鬧登場。不過森田也被問到之前有員工涉農用公款，並到處借錢等事，讓他忍痛做出開除員工決定，並提出告訴。

▲Vic與丫頭跟森田參加頒獎典禮。（圖／快電商）

森田提到，這次快店獎有一千多人參加，上次因為場地限制只能用抽的，下次想辦在台大體育館，而且今天四點半就起床，光化妝就三個小時。森田也被問到，出問題員工的處理方式，森田透露：「在社群發聲明是因為有人跟身邊的人借錢，也講一些不是事實的話，但我訝異身邊那麼多好友，沒人敢跟我說，本來我覺得，員工錯了就要教，但覺得不行才做出決定，我也有點過她，但她錢到現在都沒還，我會發現，是因為辦活動時，我的錢有被少報，身邊才有人跟我講被借錢的事，等於挪用到公款，讓我忍無可忍。」

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▲森田痛心員工的行為。（圖／快電商）

丫頭也說，這位員工離職後還在繼續借，讓森田心死：「我有打給她的父母，父母說我們公司這麼大，就照規矩執行就好，最後有提告侵占，我本人是先以和為貴，發現她也有跟我朋友借，朋友連問都沒問我，我覺得事態嚴重只好壯士斷腕。」

而小優前陣子發生不少口舌是非，丫頭也說有透過別人關心小優，發現她狀態還OK，自己幾乎每周都要跟公司開會，已很少跟他們聚會，也畢竟沒有往來，突然提也很怪，節目上有些是真的，有些是效果，事件教育她要更成熟面對事情，我們私下比較不約，但憲哥一直對這種事很在意，畢竟她是公司藝人，在憲哥立場才會做出決定，我在公司十年還蠻乖的，就不讓老闆擔心。

Vic則說，這次辦典禮花了6百萬，包括場地跟硬體，還有幾組藝人表演，回饋店主一年來的辛苦，過去在台北辦店主有的還要住一晚，辦這裡大家比較省錢，還要搶票，

快電商第四屆「快電獎」3月22日於台中葳格國際會議中心盛大舉行，來自全台的加盟店主盛裝參與，共同見證這場屬於創業者的榮耀時刻。活動以「環遊世界 夢想啟程」為主題，現場宛如一場華麗的變裝派對，展現快電商社群的凝聚力。

回顧2024年，快電商持續精準掌握市場需求，打造多款爆款產品，助力加盟店主提升業績。蕭風飲上市2分鐘售出5萬盒，而冰磁T則累計銷售30萬件，穩居機能服飾熱銷榜。針對機車族需求，極鋒雨衣銷量突破10萬件，深受市場青睞。未來，快電商將持續精準布局市場，打造更貼近消費者需求的產品，讓加盟店主能夠穩健經營、持續成長。

本屆快電獎頒發23個獎項，表揚優秀加盟店主，並抽出六位數旅遊金大獎，鼓勵創業者勇敢追夢。快電商創辦人森田強調：「市場的機會來自合作，快電商是品牌、加盟店主與消費者共創價值的平台。我們將攜手更多品牌，助夥伴搶占市場！」

丫頭詹子晴驚喜公布了快電商的最新吉祥物「快寶」與「桑寶」，這兩位新朋友將與原先的吉祥物「電寶」一同陪伴快電商社群成長。為慶祝這個特別時刻，快電商特別推出主題貼圖，並開放現場所有人搶先下載；另外除了頒獎環節外，典禮邀請卓文萱 、李佳歡、李佳薇帶來演出 ，以及特別的「快電SHOW」的走秀活動，加盟店主們分別換上了各國代表服飾上台走秀，最終人氣獎抱走萬元獎金及神秘好禮，讓氣氛嗨到最高點，同時展現快電商團隊的強大凝聚力。