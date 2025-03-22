陶晶瑩「要先辦葬禮party」交代後事！女兒反應超前衛 她秒翻白眼

記者潘慧中／綜合報導

面對友人大S（徐熙媛）、方大同接連無預警離世，陶晶瑩不但有很多感觸，22日還和女兒聊起對於後事的看法，「我要預先辦葬禮party」，未料女兒的反應讓她頓時翻白眼。

▲陶晶瑩分享22日和荳荳的聊天對話。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）



陶晶瑩在Threads分享剛剛和女兒的對話，「我覺得我知道自己快不行前，要預先辦葬禮party」，希望在人生的最後時刻，能好好地與親友道別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，原本還沉浸在憂傷情緒裡的陶晶瑩，卻被女兒興奮的一句話打斷：「那妳會出周邊嗎？我要買！一定很酷！」對此，她附上驚訝、又笑又吐舌以及3個翻白眼的表情符號，來表達自己當下的心情。

▲▼荳荳是陶晶瑩和李李仁的女兒。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）



陶晶瑩女兒的樂觀反應，逗樂了不少粉絲，大家紛紛留言笑回：「葬禮周邊太前衛了」、「好有生意頭腦的女鵝」、「好有創意的想法」、「我也會買！」

陶晶瑩Threads全文：

剛剛跟女兒對話：「我覺得我知道自己快不行前，要預先辦葬禮party!」

女兒：「為什麼？」

我：「這樣才能跟朋友們好好說話、告別。」正當自己要開始沈浸在憂傷裡時，女兒突然興奮地說：「那你會出周邊嗎？我要買！一定很酷！」