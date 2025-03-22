金秀賢真的要來台灣！韓媒爆料「30日出發來台」　主辦：活動照常

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢連日爆出私生活爭議，他即將於30日出席「高雄櫻花季」活動，主辦單位近幾日皆向《ETtoday》證實「活動照常，沒收到變動消息」，如今，他的班機也遭到韓媒《體育京鄉》曝光，預計在30日當天從仁川機場飛來，並於4月1日離開搭機返回首爾。

▲金秀賢是否出席高雄櫻花季活動引起各界關注。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）



根據韓媒《體育京鄉》22日報導，金秀賢預計在30日從仁川機場搭機前往高雄，預計在台灣參加行程後，4月1日上午返回首爾並同樣從仁川機場入境，報導內文證實「金秀賢會參加高雄櫻花季活動」，而這也是他繼爆出私生活爭議後，首度露面的公開行程。

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▲韓媒爆料「金秀賢30日出發來台」。（圖／翻攝自《體育京鄉》）



另外，《ETtoday》近幾日向高雄櫻花季主辦單位詢問金秀賢是否會來台，對方立場相同皆表示「活動照常，沒收到變動消息」。

然而，金秀賢屆時若是從高雄入境，勢必掀起一陣搶拍混亂；據了解，警方針對櫻花季活動現場勤務編排已規劃50名警力，只是目前主辦單位並未提出進一步需求，若現場出現明顯違法違序行為，才會介入處理。