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三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

記者陳芊秀／綜合報導

63歲香港男星吳毅將有個粗眉與充滿殺氣的大眼，加上壯碩身材，被相中演出三級片，並曾演出《古惑仔》系列電影。而平時熱愛運動的他，近年卻身體亮紅燈，經歷頸部大動脈血管撕裂，被醫師告知三成機率會癱瘓，決定說出就醫過程，提醒大家重視身體警訊。

▲▼吳毅將頸部大動脈撕裂，被告知30%會癱瘓甚至死亡。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳毅將在香港戲劇界演出無數反派。（圖／翻攝自YouTube）

據《香港01》報導，吳毅接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，談及經歷頸部大動脈血管撕裂，被醫生判定只有三成機會倖存，甚至可能癱瘓或死亡。所幸撕裂由上而下，未影響腦部，但血液流向心臟時卻對腎臟造成損害。

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吳毅將表示，病倒前感覺身體已發出警訊，例如平時熱愛運動的他，竟發現步行10分鐘便感到腰酸背痛。後來檢查出腎臟有陰影，血液無法正常供應，原因是大動脈旁長出一個瘤，令血管愈來愈脹，最終導致血液流向腎臟出現問題。

生病可能由多種原因引起，例如工作壓力、飲食習慣、年齡，甚至過度運動都可能成為導火線。吳毅將回憶年輕時為追求健身效果，每次去健身房都操練3、4個鐘頭，加上喝酒、吸煙，以及長時間拍戲熬夜，身體就此出狀況。他回憶當時被醫生警告，有30%的機會變癱瘓，「我說如果我癱瘓了，你們真的不要救我回來。癱瘓的話，我還不如離開好了，我閉上眼睛，活著的人也比較好，只要難過一陣子就好。癱瘓的話，她要照顧我一輩子，都不知道要服侍到什麼時候，大家都會很辛苦。我猶豫了很久要不要做手術，最後還是做了，現在覺得很慶幸也很感恩，總算是撐過去了」

▲▼吳毅將頸部大動脈撕裂，被告知30%會癱瘓甚至死亡。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳毅將頸部大動脈撕裂，被告知30%會癱瘓甚至死亡。（圖／翻攝自YouTube）

而現在吳毅將已經沒有大礙，但需要注意生活習慣，包括服用降血壓藥物、調整飲食習慣，減少食用肥膩食物同肉類，適量運動，但要避免過於劇烈活動。

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