已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員金秀賢私生活惹議，處於水深火熱之中，並遭到廣告商切割，男神形象全毀。沒想到，已逝女星雪莉親哥突在IG暴走痛罵金秀賢，「金先生，有很多話想說但我沒法說，你要從高處掉下來了，抓緊囉」，該文引起大批粉絲湧入攻擊，他則發出第二則貼文槓網友「你們沒辦法確認事實快瘋了對吧？這就跟我數年來沒辦法確認事實是一樣的『好吧，也只能這樣了』，用這種心情生活下去」，字句裡洩出對於金秀賢的不滿，引起各界關注。

▲已逝雪莉親哥開砲金秀賢。（圖／翻攝自雪莉、金秀賢IG）



已逝女星雪莉生前曾與金秀賢拍攝18禁電影《Real》，片中有上空兩點的大尺度裸露戲份，當時引起相當大討論話題。沒想到，金秀賢近日跌落神壇，雪莉親哥突在IG暗諷：「金先生，有很多話想說但我沒法說，你要從高處掉下來了，抓緊囉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雪莉哥哥第一篇發文並未指名道姓，但文章引起金秀賢粉絲不滿，湧入留言區狂罵，對此，他又發了第二篇文槓上網友「身為粉絲的人們怎麼會一點幫助都沒有？我連『秀賢』的名字都沒提到，你們就奔過來了」，他接著嗆粉絲：「你們沒辦法確認事實快瘋了對吧？這就跟我數年來沒辦法確認事實是一樣的『好吧，也只能這樣了』，用這種心情生活下去」。

▲已逝雪莉親哥暗指「金先生」要從高處掉下來了。（圖／翻攝自theqoo）



雪莉哥接著表示「就算不是我，也已經到處都在罵了，我也沒必要刻意去說」，他更痛指網友過去也曾經是雪莉的酸民，「曾做過類似的事情，把人推到風口浪尖的事，不就是你們嗎？我妹妹的名字至今也在各處被提及，我覺得很不悅！」

▲已逝雪莉親哥遭粉絲攻擊，第二則貼文乾脆指名「秀賢」開戰網友。（圖／翻攝自theqoo）



兩則貼文引起各界注目，但也有網友翻出雪莉哥過去言行有矛盾，曾經表示自己與妹妹斷絕關係了，如今卻跑出來刷存在感，使得有網友表示「雪莉哥的話不能都聽進去」，需判斷真假與否。