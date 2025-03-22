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席琳娜與未婚夫班尼布蘭柯「愛的結晶」誕生　甜憶初吻真實反應

記者蕭采薇／綜合報導

生涯累計340億歌曲串流天量，影歌視三棲流行天后席琳娜（Selena Gomez）攜手未婚夫、同時也是王牌製作人班尼布蘭柯（benny blanco）今（21）日推出全新合作專輯《我先說我愛你》（I Said I Love You First），真實記錄了兩人的戀愛過程。

▲席琳娜（Selena Gomez）攜手未婚夫、王牌製作人班尼布蘭柯（benny blanco）推出全新合作專輯《我先說我愛你》。（圖／環球提供）

▲席琳娜（Selena Gomez）與未婚夫、王牌製作人班尼布蘭柯（benny blanco）合作。（圖／環球提供）

席琳娜與班尼布蘭柯在2023年底正式公開交往，並於去年12月宣布訂婚，訂婚後兩人也大方放閃，近期不僅重回第一次約會的泰式餐廳，向廚師拜師製作初次約會時吃的咖哩炸蝦仁以外，也在一次對談中回憶起初吻當下心中的想法。

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班尼表示：「當時一親完，我就想著『喔天啊，我可能會跟這個人結婚了！』欸不對，我不是說結婚，而是『我可能會跟這個人生小孩！』」席琳娜聽完後帶著寵溺的眼神說道：「你也太可愛了！現在我們要讓世界聽見這個『小寶貝』 （指新專輯）了，我也想與你共度餘生。」

▲席琳娜（Selena Gomez）攜手未婚夫、王牌製作人班尼布蘭柯（benny blanco）推出全新合作專輯《我先說我愛你》。（圖／環球提供）

▲席琳娜與班尼布蘭柯在2023年底正式公開交往。（圖／環球提供）

此次專輯中甜蜜紀錄席琳娜與班尼從相識、墜入愛河以及一起迎向未來的戀愛過程，兩人給彼此的安全感以及契合度，讓他們能互相真實袒露與面對自身情感，音樂也自然而然成形。

▲席琳娜（Selena Gomez）攜手未婚夫、王牌製作人班尼布蘭柯（benny blanco）推出全新合作專輯《我先說我愛你》。（圖／環球提供）

▲專輯中甜蜜紀錄席琳娜與班尼從相識、墜入愛河以及一起迎向未來的戀愛過程。（圖／環球提供）

班尼形容自己就像是席琳娜的私人日記本，「不管在哪裡，我就是不斷紀錄著妳說的所有事情，有時候你會說一些很重要的事情，我不知道你有沒有發現我會立刻打開手機紀錄，想著『這真是一句好歌詞！』」席琳娜回覆道：「我有發現，但你懂我的，我就是很自在地坐在那邊然後繼續說話，我一點都不會介意！」《我先說我愛你》數位平台已經上線，實體專輯預計4月11日正式發行。

 

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席琳娜, Selena Gomez, 班尼布蘭柯, benny blanco

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