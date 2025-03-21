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混血女歌手「是NJZ Danielle親姊姊」！　來台宣傳...意外洩兒時回憶

記者蔡琛儀／台北報導

澳韓混血創作歌手Olivia Marsh，也是南韓人氣女團NJZ（NewJeans）成員Danielle的親姊姊，今年2月13日發行首張迷你專輯《Meanwhile》，隨即舉行亞洲粉絲見面會，日前首度來台北跟歌迷相見歡，還去上了第一個電台通告，電台準備了知名美食脆皮甜甜圈讓她品嘗，祝福甜美的她能吸引大批粉絲，用音樂圈住更多粉絲的心，未來星路一切閃耀。

▲▼Olivia和妹妹Danielle。（圖／翻攝IG／livvy__marsh）

▲Olivia（右）和妹妹Danielle。（圖／翻攝IG／livvy__marsh）

DJ Bryan 詢問Olivia的音樂細胞是天生俱來的嗎？Olivia表示，她從小就跟著父母聽音樂，像ABBA、John Denver、Tame Impala 等不同風格的歌手，在歌曲薰陶下，發現自己對音樂很有興趣，後來家人安排她學樂器及歌唱課，每到一段時間都有成果發表會，她很喜歡在舞台上的感覺且樂於表現，算是從小就喜歡表演了。

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她大學念電影戲劇配樂和聲音設計，發現自己在製作音樂這塊相當投入，沒想到自己喜愛的興趣後來成為她的職業，人生最大轉捩點是她大學畢業後到了南韓，那時還沒有頭緒要做什麼，當了近三年的上班族，但期間她仍投入於創作，終於被音樂圈的人聽見才華，就這樣開啟了音樂之路。

▲▼女團NJZ成員Danielle的姊姊、澳韓混血創作歌手Olivia Marsh來台灣電台宣傳。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Olivia Marsh以歌手身份來台灣電台宣傳。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Olivia也在現場唱了迷你專輯中的歌曲〈42〉。Olivia表示，〈42〉是她很個人內心的一首歌，數字42其實是她澳洲小時候老家的門牌號碼，很多小時候美好的回憶都在42號，Olivia最喜歡的就是家裡後院的跳床，她跟妹妹Danielle每天都會在後院玩耍，可以在跳床上待好幾個小時，晚上就跟家人一起躺在跳床上看星星，這首歌帶給她很多力量。雖然已經不住在那邊了，但直到現在，她跟家人只要有回澳洲，她一定會請家人開車經過42號，每次看到就覺得自己被療癒了。

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