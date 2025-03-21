蔡瑞雪報警控性騷擾！意外扯到周杰倫　首露面曝「受騙過程」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人蔡瑞雪21日凌晨突然發文，透露近期遭性騷擾，還被有心人士假冒身分詐騙朋友，讓她決定報警處理。根據《TVBS新聞網》報導，稍早她前往派出所補資料，公開露面受訪，親自講述事件過程，原來是詐騙集團冒用男藝人名義，與她對話，還提到周杰倫等名人，隨後卻開始聊色，讓她感到非常不適，察覺不對勁後馬上報警處理，事後才發現與該男藝人都一樣被假帳號騙了。兩人互相以為對方是真人。

▲蔡瑞雪稍早受訪提到案件細節。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

此前，蔡瑞雪21日凌晨4點多突然在Instagram限時動態中坦言，最近備受兩件事情影響，進而決定報警，還做了將近6小時的筆錄，「我沒有再選擇沉默。」半夜剛報完警的她指出近來不但被性騷擾，還被有心人士假冒身分去詐騙她身邊的朋友，讓她既害怕又無力，「這幾天，我真的過得很煎熬…。」

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▲蔡瑞雪遇到詐騙集團。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

儘管如此，蔡瑞雪最後仍決定挺身而出報警，「為了保護自己，也希望不要再有人受到傷害。目前已經正式啟動《跟蹤騷擾防制法》的程序。」雖然做了近6小時的筆錄，「過程很累、也很難過…」，但不想再沉默了。