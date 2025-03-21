NewJeans官司輸了「聲明全文」！　堅持出席演唱會：假處分只是暫時

記者劉宜庭／綜合報導

首爾中央地方法院今（21日）裁定NewJeans（NJZ）不得獨立活動，針對Ador的假處分申請予以准許。對此，NJZ隨後也透過IG發出聲明，強調會繼續爭取權益，假處分只是暫時性的，至於3月23日的香港演唱會，「經過多方考量後，我們決定如期參加。此舉是為了避免讓期待演唱會的粉絲與眾多相關人士蒙受無法預測的損失。」

▲法院今裁定NewJeans不得獨立活動。（圖／翻攝自NewJeans、NJZ Instagram）



【NJZ聲明】

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大家好，我們是 NJZ。

今天，法院對於假處分案做出了裁定。NJZ 尊重法院的判決。然而，我們認為該決定並未完全考量到成員們對 ADOR 信任徹底破裂的事實。

由於假處分程序具有緊急性，本次裁定是在 2025 年 3 月 7 日的聽證會後約兩週內作出的。因此，我們未能有充分機會向法院全面呈現事實背景。此外，因資訊不對等的情況，ADOR 與 HYBE 掌握了關於成員所有演藝活動的完整資訊，而成員們卻被迫需個別聯絡相關人士以取得所需資料。因涉入訴訟而帶來的壓力，以及對報復的擔憂，也使得許多人無法提供協助。

我們計畫透過「異議申請程序」對今日的裁定提出挑戰，期間將提出更多法律爭點，並提交進一步的佐證資料。最重要的是，直到專屬合約終止前，我們始終盡責履行所有義務，未曾有任何過失。相較之下，ADOR 以及背後的 HYBE 長期以來持續對我們進行不公平與差別對待，最終破壞了彼此的信任關係。我們相信，真相終將水落石出，這只是時間早晚的問題。

必須指出的是，假處分只是暫時性的措施。

目前，我們與 ADOR 之間關於專屬合約終止效力的主要訴訟仍在進行中，預計將於 4 月 3 日舉行聽證會。不同於假處分程序，正訴訟可讓我們更自由地運用民事訴訟程序來收集必要證據，我們也預期這將大幅強化我們的主張。

雖然我們正處於極為艱難的時刻，但我們仍保持冷靜與堅強，時時懷著感謝之心，想著那些持續支持 NJZ 與 Bunnies 的粉絲們。NJZ 最重視與粉絲之間的承諾，我們將全心投入接下來的法律程序，只為能再以真心與大家見面、交流。

如同我們過去所說，無論金錢因素為何，我們已無法繼續留在一個羞辱我們人格、貶低我們成就的經紀公司之下。我們進行法律訴訟的理由，是為了守護我們的尊嚴與權利。

另外，經過深思熟慮，我們決定如期參與即將於 3 月 23 日舉行的 ComplexCon 活動。此決定是出於對期待演出的粉絲及所有相關人士的尊重，希望避免不必要的混亂或損害。

懇請大家今後也繼續關注並支持我們，謝謝您們。