ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

25歲鮮肉鋼琴家辦演奏會　「人氣樂團主唱」竟也在台下...驚喜開口獻唱

記者蔡琛儀／台北報導

25歲新銳跨界鋼琴家Rick Chang（張育瑞）日前在台北舉辦鋼琴演奏會，席間卻隱身著人氣樂團理想混蛋主唱雞丁，默默坐在台下聆聽，還意外被cue現場開唱，兩人竟在毫無彩排地狀況下，先是合作了夯曲〈離開的一路上〉造成全場沸騰，恰巧演出當天是週六夜晚，又唱了〈今天星期六〉，影片更是在社群Threads上造成熱議瘋傳。

▲▼新銳跨界鋼琴家Rick Chang（張育瑞）舉辦鋼琴即興演奏會，理想混蛋主唱雞丁台下力挺。（圖／碩樂國際娛樂提供）

▲雞丁驚喜現身新銳跨界鋼琴家Rick Chang（張育瑞）的鋼琴即興演奏會。（圖／碩樂國際娛樂提供）

原來2人是學習鋼琴的師徒關係，Rick笑說：「這次意外跟雞丁一起演出真的沒set，默契的話我覺得是因為我平常就在聽理想混蛋的歌，雞丁也很強隨cue隨唱、沒監聽耳機也跟得上，不愧是專業的歌手。」至於如何答謝？他幽默回：「我想請雞丁吃麻辣鍋，在他不用唱歌的時候。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Rick以其獨具一格的古典搖滾風格深受樂迷喜愛，畢業於美國伯克利音樂學院的他，推出首張跨界鋼琴專輯《Fire!》就立即登上博客來「品味」類排行榜第一，並榮獲美國全球音樂獎「新銳藝術家」與「器樂演奏家」銅牌殊榮，本週六Rick將移師衛武營國家藝術文化中心演出，他難掩興奮：「這是我第一次在高雄演出，場勘的時候非常喜歡衛武營的場地，場館跟鋼琴都維護的非常好，也感受到南部人超熱情！有好幾位粉絲都先整理了美食清單要讓我去朝聖！在台北場辦完之後我們馬上跟團隊開了檢討會議，期望為南部的觀眾帶來一場精彩的演出！」

▲▼新銳跨界鋼琴家Rick Chang（張育瑞）舉辦鋼琴即興演奏會，理想混蛋主唱雞丁台下力挺。（圖／碩樂國際娛樂提供）

▲新銳跨界鋼琴家Rick Chang（張育瑞）舉辦鋼琴即興演奏會。（圖／碩樂國際娛樂提供）

演奏會曲目除了古典音樂，還特別安排了流行選曲，像是盧廣仲〈刻在我心底的名字〉、韋禮安〈如果可以〉、吳青峰〈起風了〉、那英〈夢一場〉、彭佳慧〈大齡女子〉，透過這些經典華語歌曲向前輩致敬，Rick表示：「選擇前輩的這些曲子
是因為自己聽完後被療癒，覺得用鋼琴彈奏應該可以帶給大家另一層感受。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

推薦閱讀

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

蔡瑞雪半夜衝派出所報警！「過得很煎熬」做6hrs筆錄：真相值得被看見

蔡瑞雪半夜衝派出所報警！「過得很煎熬」做6hrs筆錄：真相值得被看見

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陽帆正妹女兒挨罵：只敢偷躲起來哭 老師一見到她爸「不好意思下跪了」
  2. 茵聲突PO文「有人靠詆毀來表現自己很優秀」！遭謾罵…應對EQ超高
  3. ENERGY牛奶挑戰國民姊夫AKIRA 一起尬16蹲熱舞
  4. 「短劇男神」何健麒復工拍新戲！直播回應于正換角：是我不好弄丟了
  5. 漫畫家1圖揭「網暴殺傷力」　金賽綸「同一笑臉」面臨反差待遇
  6. 黃國倫拍直頻劇有人建議找王大陸　他強悍表示除非有這條件
  7. NewJeans官司輸了「聲明全文」！　堅持出席演唱會：假處分只是暫時
  8. 大咖男神低調出沒台北街頭　「合體milet中文打招呼」驚喜影片公開
  9. 歐陽娜娜回台「信義區0偽裝遛外甥」！妮妮產後3月…真實身材全被拍
  10. 25歲鮮肉鋼琴家辦演奏會　「人氣樂團主唱」竟也在台下...驚喜開口獻唱

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366