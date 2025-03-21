25歲鮮肉鋼琴家辦演奏會　「人氣樂團主唱」竟也在台下...驚喜開口獻唱

記者蔡琛儀／台北報導

25歲新銳跨界鋼琴家Rick Chang（張育瑞）日前在台北舉辦鋼琴演奏會，席間卻隱身著人氣樂團理想混蛋主唱雞丁，默默坐在台下聆聽，還意外被cue現場開唱，兩人竟在毫無彩排地狀況下，先是合作了夯曲〈離開的一路上〉造成全場沸騰，恰巧演出當天是週六夜晚，又唱了〈今天星期六〉，影片更是在社群Threads上造成熱議瘋傳。

▲雞丁驚喜現身新銳跨界鋼琴家Rick Chang（張育瑞）的鋼琴即興演奏會。（圖／碩樂國際娛樂提供）

原來2人是學習鋼琴的師徒關係，Rick笑說：「這次意外跟雞丁一起演出真的沒set，默契的話我覺得是因為我平常就在聽理想混蛋的歌，雞丁也很強隨cue隨唱、沒監聽耳機也跟得上，不愧是專業的歌手。」至於如何答謝？他幽默回：「我想請雞丁吃麻辣鍋，在他不用唱歌的時候。」

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Rick以其獨具一格的古典搖滾風格深受樂迷喜愛，畢業於美國伯克利音樂學院的他，推出首張跨界鋼琴專輯《Fire!》就立即登上博客來「品味」類排行榜第一，並榮獲美國全球音樂獎「新銳藝術家」與「器樂演奏家」銅牌殊榮，本週六Rick將移師衛武營國家藝術文化中心演出，他難掩興奮：「這是我第一次在高雄演出，場勘的時候非常喜歡衛武營的場地，場館跟鋼琴都維護的非常好，也感受到南部人超熱情！有好幾位粉絲都先整理了美食清單要讓我去朝聖！在台北場辦完之後我們馬上跟團隊開了檢討會議，期望為南部的觀眾帶來一場精彩的演出！」

▲新銳跨界鋼琴家Rick Chang（張育瑞）舉辦鋼琴即興演奏會。（圖／碩樂國際娛樂提供）

演奏會曲目除了古典音樂，還特別安排了流行選曲，像是盧廣仲〈刻在我心底的名字〉、韋禮安〈如果可以〉、吳青峰〈起風了〉、那英〈夢一場〉、彭佳慧〈大齡女子〉，透過這些經典華語歌曲向前輩致敬，Rick表示：「選擇前輩的這些曲子

是因為自己聽完後被療癒，覺得用鋼琴彈奏應該可以帶給大家另一層感受。」