偉晉合體彭千祐遊香港　「一天上山下海」鐵人行程曝光

記者蔡琛儀／台北報導

偉晉與彭千祐日前受邀為香港旅遊發展局拍攝旅遊宣傳片，兩人體驗爬山、划獨木舟，一天之內上山下海，看遍壯觀美景，原本習慣室內活動的彭千祐竟愛上划獨木舟時的輕鬆與自在感：「一開始其實很害怕，結果到最後玩開了，本來沒有特別喜歡水上活動的我，現在可能會興奮的想要往海的方向衝！」回到台北後還推坑好友，對方一聽馬上就訂了機票，甚至照著他們的行程走了一遍。

▲▼偉晉、彭千祐受邀為香港旅遊發展局拍攝旅遊宣傳片。（圖／源活國際娛樂提供）

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偉晉則分享：「一開始知道要爬蒲台島的時候，只擔心體力上負荷不了，結果邊爬邊看風景，不知不覺就走到燈塔前，那時剛好是夕陽，往下還能眺望海，這一切的風景用手機完全呈現不了肉眼看到的震撼，很推薦大家親自去一趟。」也大讚在蒲台島遇到很多充滿人情味的長輩，身心靈都得到了放鬆。

提到過去對香港的印象，偉晉與彭千祐分享幾乎每年都會到香港工作或旅遊，對當地美食、購物行程及藝術展等都相當熟悉，偉晉說道：「因為工作，包括個人、五堅情都來過香港不少次，不過一直沒時間好好走走，常是匆匆的吃美食、逛街！」更直呼：「香港真的給我感覺就是隨便走進一間餐廳都不會踩雷，曾經沒做功課走進一間店，吃完只覺得，拜託開在我家樓下；蛋塔、各種甜點也好好吃。」也透露每次來都一定會小酌，因為香港有許多排名前50的著名酒吧。

▲偉晉、彭千祐都很喜歡香港美食。（圖／源活國際娛樂提供）

彭千祐在香港必吃的美食是知名老店蘭芳園的西多士，難忘其甜甜脆脆的口感，而他過去因參加藝術博覽會每年都飛來香港，一直以來都很喜歡這裡的文化，「這次感受到香港的慢，讓我覺得香港還有好多寶藏景點，之後會想再來好好挖掘。」