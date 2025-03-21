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周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」　開嗆：X的…私訊內容流出！

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）先前預告將在今年暑假推出新專輯，目前正在籌備中，昨（20日）他曬出與作詞人好友黃俊郎的私下對話，「我覺得我跟阿郎的對話，可以出一本書了，這個矯情的傢伙，有時候對他最好的回應，就是無視他簡訊的文字，只看他寫好的詞。」

▲▼周杰倫PO出與黃俊郎對話截圖。（圖／翻攝周杰倫臉書）

▲周杰倫與黃俊郎（左2）合作超過20年。左為方文山，右為楊瑞代。（圖／翻攝周杰倫臉書）

周董曬出對話截圖，只見黃俊郎首先嗆聲：「X的，為什麼你們都可以寫情歌，然後我就要寫燒腦的這種、然後還要被朋友挑剔、壓榨、剝削、欺凌、恐嚇、污辱」，更表示：「不合理的要求我也吞了、不體貼的朋友我也交了、不公平的對待我也認了、只可惜無人知曉」。

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▲▼周杰倫PO出與黃俊郎對話截圖。（圖／翻攝周杰倫臉書）

▲周杰倫PO出與黃俊郎對話截圖。（圖／翻攝周杰倫IG）

不過周董完全無視黃俊郎的怒火，過了一個多小時才回黃俊郎：「如何」、「好了沒」、「我要唱了」、「唱個大概」，黃俊郎也立刻專業上身回應要求再10分鐘就交詞，立刻被周董虧：「前面不是很囂張嗎？怎麼寫好了呢？」讓黃俊郎本人也笑出來，粉絲更是笑翻。

事實上，黃俊郎和周杰倫合作超過20年，由這個發文更可見兩人交情相當深厚，才能彼此互開玩笑，也令許多歌迷非常期待周董的新專輯。

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