家寧憔悴露面「4分鐘影片掀全網熱議」！　821字聲明全文曝光

記者孟育民／台北報導

YouTuber家寧18日透過律師發聲明，強調自己和Andy都是按月領取相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益情況，自己也曾要求群海公司提供財務資料，但沒有得到回應，大動作切割媽媽。她20日深夜首度露面回應，表示對於這陣子的風波深感遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。」強調自己的立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任。不過影片上架後，掀起網友一面倒撻伐，如今家寧4分鐘821字聲明全文曝光。

▲家寧完整聲明全文曝光。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧聲明完整內容： [廣告]請繼續往下閱讀...

大家好 我是家寧

親愛的朋友們

這段時間，無論是作為女兒、夥伴，還是創作者，這一切對我來說都不容易。我始終珍惜身邊的每一段關係，也感謝這些年來一路相伴的家人、夥伴及支持我的粉絲們。

對於這次的風波，我深感遺憾，因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。這段時間，我並非選擇逃避，而是希望能夠以最負責任的態度去釐清問題，並尋求最適當的解決方式。我理解大家的關心，也感受到來自各方的期待，因此想透過這封聲明，讓大家了解我的立場與心境。

一直以來，我對於財務方面的細節有所疑問，這並非近期才開始關注的事情。數年間，我曾多次詢問並希望獲得更清楚的資訊，以確保自己能夠對公司與個人的發展負責。然而，至今我仍未獲得完整的數據，這也是我選擇與專業人士諮詢，並努力釐清相關狀況的原因。我深信透明與公平是合作的基石，因此，我希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。

關於頻道的營運與收益分配，過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。我願意以更成熟的態度學習，並確保未來能夠有更清晰的規劃與管理。

在個人關係上，我尊重並珍惜過去的每一段經歷，也希望彼此都能夠在未來擁有更好的發展。分手後，我一直努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議。然而，這次的事件讓許多人的關注與猜測遠超出我的想像，對我的情緒與日常生活帶來了極大的影響。

在這裡，我想誠摯地請求大家給予我們彼此一些空間，讓我們能夠用最適合的方式，走向各自更好的未來。

這些年來，我始終堅持以真誠的態度經營頻道，也相信大家能夠看見我的努力。我不希望這些傳聞影響到支持我的朋友們，因此才選擇站出來說明。

這次的事件，讓我學到了許多。作為公眾人物，我應該更早意識到經營管理的重要性，也應該更早學會如何在事業與家庭之間取得平衡。我真誠地向所有因這次事件受到影響的人致歉，無論是家人、合作夥伴，還是一直支持著我的你們。

在未來的路上，我帶著這次的經驗，會更加獨立、更加成長，也更加珍惜每一份支持與陪伴。謝謝你們一直以來的關心與鼓勵，這份溫暖是我繼續前進的動力。

希望我們都能在風波過後，迎來更明朗的未來。

家寧