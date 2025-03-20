家寧媽告Andy挨酸「戲要演全套」　律師喊話：應該連女兒一起告

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家，內容曝光後引發討論，今（20）日更在社群PO出收到警局通知書的照片，證實被家寧媽提告個資保護法、妨害名譽。為此，律師林智群也在臉書發文分享對此事看法。

▲眾量級撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

家寧在18日發布的4點聲明中稱自己是受害者，並提及財務狀況，從2018年開始就由媽媽負責頻道相關之商業營運與財務管理，同時也透露和Andy都未實際參與公司營運，所以自己也並不知情實際收益情況。為此，律師林智群認為，既然家寧將自己定位為受害者，那麼張媽媽既然提告Andy，應該連女兒也一起告，「戲要演全套，才有說服力。」

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▲林智群律師發文。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師klaw）

Andy和家寧媽媽最近隔空開戰，今（20）日更在PO文透露收到警局通知書，證實被提告個人資料保護法、妨害名譽，讓他無奈表示：「帳冊還沒來，這張通知書先來了。」事實上，家寧已和媽媽切割，張媽媽開設的群海娛樂日前發聲明反擊Andy，並揚言提告：「針對王崇睿之存證信函，本公司依法回應，並對任何不實指控保留法律追訴權。本公司對於不實指控及任何損害本公司聲譽之行為，將採取必要法律行動，以維護公司及全體股東之權益。」