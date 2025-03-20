祈錦鈅：跑來罵我的人是不是看不懂中文？　PO文談家寧挨酸逆風

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月分手，兩人最近撕破臉，男方更在今（20）日證實被女方母親提告。為此，與家寧有共同好友的女星祈錦鈅發文談及此事，透露女方在家一直被控制，同時也強調自己沒有要幫對方開脫，不料貼文曝光後卻疑似引來罵聲，讓她稍早再度發文反擊了。

▲▼祈錦鈅限動內容挨酸。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



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祈錦鈅在IG限動中指出，似乎有很多人誤會她，並質疑這些跑來罵她的人，是否真正理解她的發言。她表示沒有偏袒Andy或是家寧，而是自己就是想罵家寧的媽媽，「我就是想罵那個曾噁心，真是又賢淑又噁心，幹那些破事，欺負不懂事的小孩子，我真的希望這毒婦可以被審判啊。」

祈錦鈅強調，她對於那些只是盲目跟風批評，而未深入了解事情真相的人，感到極度厭惡，「是看不出來嗎？但你們是認識他們嗎？各個捕風捉影，以逼死人為樂，唯恐天下不亂，向來我就最討厭這個風氣，還有很多內容都沒看，只想罵的，真的很噁心啊。」

▲▼祈錦鈅發文引發討論。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

談到先前在限動中稱「可憐之人必有可恨之處，助紂為虐何嘗不是罪過？」祈錦鈅不解表示自己只是希望看到裁決跟審判，該得到懲罰的人都能得到懲罰，「這樣就站邊、逆風了嗎？如果說交給司法不對，那干涉陌生人感情事、家務事，就很對？」