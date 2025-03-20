即／家屬痛喊「金賽綸沒墮胎、沒結婚！」《橫豎》警告：李鎮浩要被逮捕了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人金賽綸於2月輕生，她生前曾與金秀賢交往，但男方數度否認，直到日前才改口，怎料，生前騷擾她的YTR李鎮浩於19日絕地大反攻，爆料她生前已婚且墮胎過，家屬於20日痛喊「金賽綸沒墮胎也沒結婚」，指控李鎮浩說謊！

▲家屬痛喊「金賽綸沒墮胎、沒結婚」。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



《橫豎研究所》原在19日表示要休戰，由於總統尹錫悅彈劾案進入倒數，該頻道本想專注於尹錫悅案上，怎料，YTR李鎮浩絕地大反攻，他爆料金賽綸墮胎又已婚，使得《橫豎研究所》於20日照常直播，同時公開金賽綸家屬的立場。

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▲《橫豎》警告「李鎮浩要被逮捕了」。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



《橫豎研究所》主播金世義指控YTR李鎮浩，「李鎮浩你自己證實了與公司Goldmedalist有勾結，你的好友郭姓經紀人外流假消息，金賽綸墮胎？金賽綸結婚？家屬說『聽都沒聽過』！」

金世義痛罵YTR李鎮浩，「你不久後會被緊急逮捕，看著吧，你會睡到一半被緊急逮捕，你自掘墳墓了，怎麼可以這樣對失去愛女的金賽綸家屬，在家屬的心頭上釘上大釘子，你放棄當人了！」直播才開始前10分鐘，該主播的語氣相當憤怒。