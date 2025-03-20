好友林依晨懷二胎…楊謹華認：看報紙才知　近況輾壓22歲木村光希

記者黃庠棻／台北報導

女星楊謹華近期收穫滿滿，2024年終於打破金鐘魔咒，擊敗方志友、孫可芳、鍾瑶等人，以《不良執念清除師》拿下女配角獎，主演的《影后》更是獲得超高討論度，今（20）日與郭雪芙、楊祐寧老婆Melinda一起出席adidas概念店活動，大方談到好友林依晨懷孕的喜訊。

▲楊謹華出席運動品牌記者會。（圖／讀者提供）

楊謹華與郭雪芙、楊祐寧老婆Melinda今（20）日出席adidas概念店ORIGINALS煥新開幕活動，被問到好友林依晨懷孕第二胎已五個月的好消息，表示「我也是從報紙上得知，滿像她的性格，很恭喜她！為她開心！」，坦言自己跟對方已經有一段時間沒有聯絡，不過好友生性低調，目前尚未傳訊恭喜對方。

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▲楊謹華談及好友林依晨懷孕。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，楊謹華近期飛到香港出席亞州電影獎，和木村拓哉女兒木村光希同台，47歲的她被網友大讚氣場、顏值輾壓22歲的木村光希，她謙虛說道「不要這麼說，我在旁邊看覺得青春無限好！」

▲楊謹華合體木村光希。（圖／翻攝自木村光希IG）

只不過，楊謹華參加亞州電影獎時與楊貴媚、柯佳嬿、林柏宏等台灣演員合影，卻獨缺好友吳慷仁，剛好對方先前因赴陸發展引發爭議，被問到友人近況，她笑說「他滿健康的、長得很正常。」