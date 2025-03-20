ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

好友林依晨懷二胎…楊謹華認：看報紙才知　近況輾壓22歲木村光希

記者黃庠棻／台北報導

女星楊謹華近期收穫滿滿，2024年終於打破金鐘魔咒，擊敗方志友、孫可芳、鍾瑶等人，以《不良執念清除師》拿下女配角獎，主演的《影后》更是獲得超高討論度，今（20）日與郭雪芙、楊祐寧老婆Melinda一起出席adidas概念店活動，大方談到好友林依晨懷孕的喜訊。

▲▲楊謹華出席運動品牌記者會。（圖／讀者提供）

▲楊謹華出席運動品牌記者會。（圖／讀者提供）

楊謹華與郭雪芙、楊祐寧老婆Melinda今（20）日出席adidas概念店ORIGINALS煥新開幕活動，被問到好友林依晨懷孕第二胎已五個月的好消息，表示「我也是從報紙上得知，滿像她的性格，很恭喜她！為她開心！」，坦言自己跟對方已經有一段時間沒有聯絡，不過好友生性低調，目前尚未傳訊恭喜對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊謹華出席張惠妹大巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊謹華談及好友林依晨懷孕。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，楊謹華近期飛到香港出席亞州電影獎，和木村拓哉女兒木村光希同台，47歲的她被網友大讚氣場、顏值輾壓22歲的木村光希，她謙虛說道「不要這麼說，我在旁邊看覺得青春無限好！」

▲楊謹華合體木村光希。（圖／翻攝自木村光希IG）

▲楊謹華合體木村光希。（圖／翻攝自木村光希IG）

只不過，楊謹華參加亞州電影獎時與楊貴媚、柯佳嬿、林柏宏等台灣演員合影，卻獨缺好友吳慷仁，剛好對方先前因赴陸發展引發爭議，被問到友人近況，她笑說「他滿健康的、長得很正常。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「生日阿姨」裝備齊全幫慶生　情緒給超滿！網笑：怎麼收費

推薦閱讀

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

4年前結婚！韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥

4年前結婚！韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥

許維恩深夜突爆粗口！「要怎麼做好老婆」真的累了：壓抑到身心出狀況

許維恩深夜突爆粗口！「要怎麼做好老婆」真的累了：壓抑到身心出狀況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林依晨, 楊謹華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照
  2. 蔡旻佑新歌「竟有IU、朴寶劍助攻」！　花5小時就搞定
  3. 《器子》小春、大淵合體！　人父看「剴剴虐童案」怒轟保母：沒心
  4. 國民黨轟民視拿下41億元349標案　民視發文反擊別潑髒水
  5. 好友林依晨懷二胎…楊謹華認：看報紙才知　近況輾壓22歲木村光希
  6. 許常德錄康康節目中槍！　「提議遭製作單位拒絕」走心：我不會再來了
  7. 看完不敢做近視雷射的+1！《絕命終結站》25週年開直播　創意死法PK
  8. BL劇最強小王來了！　孫麥傑為戲染白髮一出現就「摸頭殺」超撩
  9. 黃偉晉唱到忘詞「直接現場重來」　楊奇煜嗨脫外套...全場暴動
  10. 眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內幕

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366