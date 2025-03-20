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國民黨轟民視拿下41億元349標案　民視發文反擊別潑髒水

記者葉文正／台北報導

國民黨團近日指控民進黨執政9年來，政府媒體採購案高度集中在三立、民視，三立拿下251項標案，金額高達58億元，民視則獲349項，累計41億元，痛批：「這才是真正的豢養媒體！」對此民視也發聲明反擊。

▲▼民視大樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲民視大樓。（圖／記者黃克翔攝）

民視文化公司聲明稿中指出，對於近日有政治人物及媒體不實指涉本公司政府標案事宜，本公司嚴正 聲明如下：

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一、投入政策宣導領域近30年，不分藍綠執政，專業均獲高度肯定 民視文化公司自1998 年營運政策宣導專案業務以來，始終秉持專業、誠 信的原則，致力於提供政府單位優質的全媒體整合行銷服務，期間歷經 兩次藍綠執政，本公司皆以優秀的服務團隊和豐富的經驗，贏得各政府 單位的高度肯定。

▲民視發聲明希望政黨不要潑髒水。（圖／民視提供）

▲民視發聲明希望政黨不要潑髒水。（圖／民視提供）

二、每筆預算皆需經過公平、公正、公開的正式比稿，絕無指定庇護 本公司所有參與的政府標案皆須遵循政府採購法相關規定，以比稿方式 經公開徵案、評選，並由公共工程採購網中具該領域相關專業的學者或 專家出席擔任評審委員，由評選委員依投標團隊的提案內容優劣與是否 具備執行能力進行評分，絕無外界所說用限制性招標直接發給專案之情 事。本公司從未依賴任何政黨或單位庇護，同仁兢兢業業、焚膏繼晷的 辛勤工作，全力以赴進行每一次比稿，堂堂正正爭取專案，實不容因政 治惡鬥招致無端之汙衊。

三、透過正確數據統計，證明政府標案並未集中少數特定媒體 根據「立法院預算中心」資料，中央各部會標案皆由多家公司得標，取 得最多預算的並非本公司；另依據「財團法人台灣媒體觀察教育基金會」 報告，本公司在「決標件數」及「決標金額」也非取得最多標案的媒體 (如圖)。綜上可知，政府標案並無集中本公司情事。


四、服務內容含括各媒體採購及活動辦理 本公司得標專案多為整合行銷案，服務內容含括網路、電視、平面、廣 播、戶外媒體等跨媒體廣告購買及媒體素材製作、活動辦理等，顧及大 眾傳播和分眾行銷，皆依宣導主題目標對象的媒體接觸行為、各媒體收 視率、收聽率、觸及人次等客觀資料進行整合宣傳，以廣告代理商專業角度將宣傳預算合理分配予包括 TVBS、東森、中時、聯合及自由等各家 媒體，前表所列預算僅為帳面收入，如前所述，大多數預算皆再投放到 各家媒體廣告使用。

綜上，本公司重申，所有標案均依循政府採購法辦理，過程公開透明， 絕無任何不法情事！藍營部分民代及黨高層，皆擔任過縣市、機關首長，理應熟稔政府採購流程，卻因政治因素，對民視潑髒水、抹黑，本公司 深表遺憾，籲請政治人物本於事實，理性監督，切勿以不實指控抹煞專 業團隊的努力。

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