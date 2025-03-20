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陳珊妮熬夜開唱　預告「唱性感氛圍歌曲」：加一些禁忌話題

記者蔡琛儀／台北報導

2025「吾夜生活節」將於6月13、14日在基隆和平島地質公園重磅登場，今年表演藝人組數創新高達到近30組，更一口氣邀來台灣、南韓、日本、泰國等音樂人、樂團及KOL，首批公布的包括宇宙人、熊仔、雷光夏、 DJ Ray Ray、馬念先、VH（Vast & Hazy）及JADE、由歌手李浩瑋領軍的福夢樂團、溫室雜草、庸俗救星、鄒序、Podcaster「童話裡都是騙人的」、YouTuber「台灣聲優研究所」 及日本虛擬歌手Vsinger HACHI 都是首次參戰。

▲▼吾夜生活節首波卡司。（圖／吾夜生活節提供）

▲麋先生二度參加吾夜生活節。（圖／吾夜生活節提供）

另外，陳珊妮、麋先生、結合藝術及舞蹈的表演團體「享象」、 SWING TAIWAN 舞蹈則是二次共襄盛舉，如此龐大陣容一舉含括歌手、DJ、樂團、組合、Podcaster、YouTuber、表演團體甚至Vsinger等多元藝人，讓本屆吾夜生活節多采多姿熱鬧非凡，堪稱台灣今年最跨領域的嘉年華派對。
 
熊仔生活作息本就是夜貓子，他自認「越晚越活躍」，他一開始接到通告時並沒看清楚時間，「被樂手朋友加入一個名為『熊仔大夜班』的群組，才知道這是一個跨夜的活動！」他更自豪完全不需要克服睡魔問題，透露最長的一次「熬夜」經驗是前一天晚上參加活動後不睡覺，再搭清晨班機去日本出差，「到達後已經快中午！整整熬夜12小時！」被問到擔不擔心唱到歌迷睡著？熊仔幽默回應：「應該不會，因為我不是wannasleep！」

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▲▼吾夜生活節首波卡司。（圖／吾夜生活節提供）

▲▼熊仔、陳珊妮參加吾夜生活節。（圖／吾夜生活節提供）

▲▼吾夜生活節首波卡司。（圖／吾夜生活節提供）

第二次參加的陳珊妮則自認是天生的夜行性動物，「歌迷應該都有注意到，我的演出都會在入夜之後。一定有很多和我一樣晚上不睡覺、奇想會不斷湧現的人！吾夜生活節是屬於夜貓的活動，會讓人感受到夜晚放鬆、神秘的氛圍，因此特別喜歡！」呼應此次「夢島」主題，陳珊妮特別透露這次將會準備有著性感氛圍的歌曲及表演內容，希望能帶給大家驚喜，她語出驚人表示：「內容上也可以加入一些禁忌話題？造型上也會給人『鬆弛』的感覺，或許以睡衣風格出現也不錯！」

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