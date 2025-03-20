男星揭兒時遭繼母殘忍凌虐！　關狗籠、傷口長蛆「還慘被捏下體」

記者蔡琛儀／綜合報導

劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，由於過程殘暴，昨（20日）四度開庭吸引不少民眾上街聲援剴剴。樂團怕胖團的鼓手魏敦華（老外）對此也有感而發，更勇敢吐露過去被繼母一家施虐的過往，令人不忍卒睹。

▲怕胖團鼓手老外（左）勇敢道出自己兒時慘被繼母凌虐的往事。（圖／花蓮縣政府提供）

老外說，以前小時候天天被酒醉的大人毆打辱罵，被繼母關狗籠，還必須跟狗搶食掉在地上、被啃完的雞腿，「我一個禮拜洗一次讓我起水泡的全熱水澡，我臉被刀劃過一次，我小腿被尖銳物品刺出十幾個流血的洞，我被禁止喝水渴到要去喝家門口外水溝的水」。

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被毆打後的他，還因為掃把斷在身上，得自己挑出刺在肉裡的木刺，「我身上有爛瘡，傷口有長蛆。持續了快2年，應該吧」，還曾被繼母當成威脅工作，在他的脖子上架刀還濺血。除了遭到繼母凌虐，他爆繼母的姊姊曾對他說：「東西給你吃，雞雞給我掐一下。」餓壞的他選擇吃東西，繼母的姊姊立刻出手掐了他的生殖器，全家人見狀竟哄堂大笑，相當殘忍。

有著不堪的過去，老外說，自己不敢細讀剴剴遇害過程，「看到這種新聞我只在乎防止下一個受虐兒出現的措施是什麼，或是終結受虐兒痛苦的效率而已」。他認為現階段應該要有全面的防範、反應，以及完善更多安全網，「這些對我當然有一輩子無法消除的影響，生理心理都是。但我現在很好。」