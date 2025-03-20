前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

記者潘慧中／綜合報導

前國軍八軍團女輔導長「內內」因私密影片外流風波遭汰除，後來轉當成人平台SWAG直播主，過程中也面對過不少突發狀況，有次甚至已經準備露點跳舞，還被網友嗆沒誠意：「只有盤子才會看妳的直播！」

▲內內目前是成人平台SWAG直播主。（圖／翻攝自Instagram／nei.nei_ladys）



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內內最近上《11點熱吵店》透露，當時特地準備了維多利亞的秘密的內衣，「想說薄紗很性感。」沒想到，陸續脫掉兩件衣服、剩內衣的時候，網友開始在留言區罵：「妳都開直播了，妳都做成人平台，為什麼不直接露點？」

▲內內準備脫內衣前被嗆。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



對此，內內解釋她原本是想走性感嫵媚的路線，想營造出慢慢來的感覺，卻被嗆「妳要露鮑啊」、「只有盤子才會看妳的直播」、「愛露不露的，不如去看妳的外流影片就好了。」

▲內內還被罵過沒誠意。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



內內無奈地說，雖然外流影片是免費的，「但是我在這邊跟你有互動，我可以叫你的名字。」她後來也沒有因此被激到，「他又沒給我錢，我為什麼要露給他看？」

▲內內很常遇到只丟兩塊就要她露胸的網友。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



更無言的是，很常有那種只丟台幣兩、三塊的網友要求內內露胸部，讓她看了相當不滿，「你檳榔買500才可以摸欸，你丟兩塊叫我給你看？！」