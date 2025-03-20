郭彥均痛心發聲：當剴剴承受虐待時，父母此生的世界也毀了

記者許逸群／台北報導

「到底怎麼會有那麼壞的保母」，近期台灣發生的虐童事件引起社會各界的強烈反應，身為父親的郭彥均向來對孩童事件相當關注，他今（20日）在社交平台上發文，表達了他對「剴剴」這起案件的無比痛心。郭彥均指出，這起事件不僅是對孩子的一次極度摧殘，也是對整個家庭的毀滅。

▲郭彥均看到虐童案相當痛心。（圖／取自郭彥均臉書）

郭彥均痛心表示：「一個小生命怎麼可以這樣被對待？當他承受這些虐待的時候他的恐懼跟害怕，孩子的父母親此生的世界也被毀滅了，就連不是剴剴的父母親心都痛死了。這社會還有多少個孩子，還身處在這樣的環境裡呢？」他甚至直言：「比特犬咬傷人就被討論可能被安樂死了，那虐童致死還需要考慮什麼？」

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▲身為父親的郭彥均向來都很關注孩童議題。（圖／取自郭彥均臉書）

郭彥均認為，「人權是適用在有良知的人身上，有些人只是披著人的外皮卻不是人。雖然法律不是拿來報復犯罪者的工具，但希望能有個將心比心感同身受的懲罰，善用法律條文更可能保護到加害者，如果加害者沒有被判死刑，我們就想看看在現行的法律之下，加害者們能夠怎麼繼續活下去。如果不合公理不合時宜，那就是加重刑罰勇敢修法。」

除了難過，郭彥均更是替受虐兒童感到心痛與不捨，「剴剴這一生沒有滑過的溜滑梯、沒有玩過的沙坑、沒有看過的四季天空、沒有過的笑容。希望下輩子來到人世間，你經歷過的一切不會成為你內心的陰影，因為世界真的不是這個模樣的。」

郭彥均臉書全文如下：

這幾天剴剴的新聞

真的讓大家都好傷心

看到指甲被翻起來的部分

真的讓人不忍再繼續閱讀下去了

從文字、圖片就足已劃破我們大家的心

到底怎麼會有那麼壞的保母

比特犬咬傷人就被討論可能被安樂死了

那虐童致死還需要考慮什麼

一個小生命怎麼可以這樣被對待

當他承受這些虐待的時候他的恐懼跟害怕

孩子的父母親此生的世界也被毀滅了

就連不是剴剴的父母親心都痛死了

這社會還有多少個孩子

還身處在這樣的環境裡呢？

人權是適用在有良知的人身上

有些人只是披著人的外皮卻不是人

雖然法律不是拿來報復犯罪者的工具

但希望能有個將心比心感同身受的懲罰

善用法律條文更可能保護到加害者

如果加害者沒有被判死刑

我們就想看看在現行的法律之下

加害者們能夠怎麼繼續活下去

如果不合公理不合時宜

那就是就是加重刑罰勇敢修法

希望大人們可以給孩子最後一個公道

剴剴

這一生沒有滑過的溜滑梯

沒有玩過的沙坑

沒有看過的四季天空

沒有過的笑容

希望下輩子來到人世間

你經歷過的一切

不會成為你內心的陰影

因為

世界真的不是這個模樣的

#剴剴

#沒有一個孩子可以這樣被對待

#法律 是用來保護好人的

#壞人就是要被懲戒

#無期徒刑 永遠不能出來

#兒虐零容忍

#鞭刑