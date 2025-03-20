《橫豎研究所》點名台灣　為1事休戰金秀賢：仍握有數千條惡行

記者黃翊婷／綜合報導

韓星金秀賢近期捲入與已故女星金賽綸的未成年戀情風波，YT頻道《橫豎研究所》、YouTuber李鎮浩相繼爆料，引發眾人熱議。不過，《橫豎研究所》19日發布直播，並以多國語言向世界喊話，其中包含台灣，他們表明握有數千條金秀賢的惡行和其他證據，但考量到南韓總統尹錫悅彈劾案的裁決結果可能會在近日公布，於是決定先暫停爆料，改報導政治新聞。

▲金秀賢陷入與未成年金賽綸交往的風波，但他堅稱是在2019年女方成年後才交往。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG）

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YT頻道《橫豎研究所》率先爆料金秀賢疑似與未成年的金賽綸交往，他們陸續丟出男方在女方家中沒穿褲子的照片、兩人家中拍攝的影片等證據，掀起社會大眾議論。而記者出身的南韓YouTuber李鎮浩，近日因為不滿遭金賽綸家屬提告名譽毀損，竟爆料金賽綸生前隱婚、墮胎等事情，反而引發眾怒。

不過，《橫豎研究所》19日發布直播，卻未再爆料金秀賢，而是以多國語言宣告「暫時休戰」，其中包含台灣，內容提到，考量到南韓總統尹錫悅彈劾案的裁決結果可能會在近日公布，於是決定暫停爆料，改以政治新聞為主，但他們握有數千條金秀賢的惡行和其他證據，依舊會盡最大努力揭開真相。

公告全文如下：

您好所有台灣觀眾。

我們橫豎研究所將盡最大努力揭露女演員金賽綸的悲慘死亡。

然而，尹錫悅總統的彈劾審判指日可待，因此我們必須關注這方面。

因此，請理解我們暫時將繼續報導政治新聞作為主要新聞。

我們有數千條金秀賢的惡行和其他罪犯的證據。

我們隨時準備揭露金秀賢的罪行，請繼續關注我們的廣播。

此外，如果您也大聲反對彈劾尹錫悅總統，我們將盡最大努力播放。

我很感激。