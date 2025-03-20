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朴敘俊IG貼文遭疑「狙擊金秀賢」掀熱議！　懶理傳聞再發近況照

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員朴敘俊近日因為在IG上的發文，提及了「가로（橫）」，被猜測是在暗諷金秀賢捲入金賽綸戀情風波，引發熱烈討論，YT頻道《橫豎研究所》作為爆料金秀賢疑與未成年金賽綸交往的先鋒，也在該貼文底下留言，甚至獲得了數百個讚。對此，他並未做出任何回應，且繼續正常更新日常貼文，不甩外界外界的傳言。

▲朴敘俊的貼文引發聯想。（圖／翻攝自朴敘俊Instagram）

▲朴敘俊的貼文引發聯想。（圖／翻攝自朴敘俊Instagram）

▲朴敘俊曬出愛犬。（圖／翻攝自朴敘俊Instagram）

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朴敘俊於18日透過個人社群Instagram帳號上傳了愛犬「辛巴」的近況照，並補充道「我的寶貝近況♥」，展現出對愛犬的疼愛，似乎未受外界對他與金秀賢之間傳聞的影響。此前，朴敘俊於16日在Instagram上分享了在法國巴黎的照片，寫下「在巴黎做了些什麼呢？가로（橫）」，該貼文本是他在旅途中的隨手分享，卻意外引發了討論，部分網友猜測他或許是在暗示自己關注著《橫豎研究所》的節目，藉此「狙擊」金秀賢。

▲朴敘俊的貼文引發聯想。（圖／翻攝自朴敘俊Instagram）

▲朴敘俊的貼文引發聯想。（圖／翻攝自朴敘俊Instagram）

《橫豎研究所》主持人金世義在17日的直播中提到：「這應該有點意味深長吧？金秀賢的綽號曾是YouTuber金巴黎（金蒼蠅），他與賽綸我綸（金賽綸家屬稱金秀賢為金賽綸所取的綽號）互相表達愛意並交換情書。」認為一連出現巴黎、橫向等關鍵字，絕對意有所指，金世義還為此在該貼文留言「支持朴敘俊，金秀賢與朴敘俊的友誼根本不值一提，薄得不如一張紙」，還獲得數百個讚。

朴敘俊粉絲不滿他的貼文被過度解讀，表示《橫豎研究所》的說法完全是無稽之談，指出這是朴敘俊發文的習慣，提到朴敘俊去年12月，就曾發布過一張在日本宮崎拍攝的照片，並且附上了「In宮崎，가로（橫）」的字句。

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