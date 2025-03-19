ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

納豆出事又傷這器官 　瀰漫臭味曾子余乾嘔

記者葉文正／台北報導

TVBS節目《食尚玩家》2天1夜go前進泰國曼谷，主持人曾子余、梁舒涵、納豆與老婆依依組成「米其林捕獵者」，挑戰自己的舌頭，試圖從眾多街頭美食，找出剛公布的2025年曼谷米其林必比登小吃店，4人行前嗆聲，直說挑戰簡直小菜一碟，還撂話挑錯餐廳願意接受終極肉體懲罰。不料，4人只有梁舒涵全身而退，其餘3人得忍著嘔吐感，吃下臭魚青木瓜沙拉、螃蟹夾鼻子，以及被彈舌頭等處罰。

▲曾子余（左起）、納豆、依依和梁舒涵入境隨俗換上當地傳統服裝。圖／TVBS。（圖／TVBS）

▲曾子余（左起）、納豆、依依和梁舒涵入境隨俗換上當地傳統服裝。（圖／TVBS）

一行人進行CNN票選前5大街頭小吃「脆皮雪花蚵仔煎」對決開業30年的「雙拼海南雞飯」，以及米其林一星的「痣姐熱炒」PK豬肉鹹粥，從4家店中選出2家入選今年必比登榜單的小吃店，4家店美味程度不分軒輊，如何做出正確選擇，讓主持群猶豫不決。期間納豆硬要秀恩愛，甜言蜜語表示要追隨老婆決定，結果接連兩輪和曾子余都選蚵仔煎、豬肉粥2家錯誤答案，一起落到懲罰區。

▲曾子余（左起）、納豆、依依和梁舒涵入境隨俗換上當地傳統服裝。圖／TVBS。（圖／TVBS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一起吃芒果糯米飯。（圖／TVBS）

兩輪懲罰挑戰2人忍耐極限，第一輪懲罰吃下「涼拌臭魚醃螃蟹青木瓜沙拉」，包裝袋才打開，漫出的臭味讓曾子余連連乾嘔，他硬著頭皮進食窘樣，被外場導遊訕笑，他不甘心加碼猜拳要拉工作人員下水，不料又輸，只好讓醃螃蟹夾鼻孔，衝腦門的臭味，熏得曾子余一度嘔到翻白眼。第二輪懲罰彈舌頭，要讓味覺失靈的主持人活絡舌頭神經，只見導演仔細將手指擦拭乾淨，一個運勁，中指瞬間發力彈出，由下而上打中納豆舌頭根部，痛得納豆皺眉哇哇大叫。

▲曾子余（左起）、納豆、依依和梁舒涵入境隨俗換上當地傳統服裝。圖／TVBS。（圖／TVBS）

▲一起享受美食。（圖／TVBS）

此次曼谷行程吃遍各地排隊美食，曾子余美食評論魂頻上身，金句連發，當品嘗「痣姐熱炒」招牌菜「蛋包蟹」，美味讓他捨不得吃第二口，激動說出感想，「蛋皮上有炭火包裹著鍋氣，蛋香味又包裹著新鮮蟹肉，每一口都滑嫩有空氣感，彷彿像是莫札特一樣，每一個辛香料都是一個音符，在舌頭上跳動，來到高潮又慢慢沉澱，吃一口彷彿像是交響樂」，讓觀眾隔著螢幕都能體驗到美味。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

冷氣團發威低溫0.2度 各地 #飄雪 美景曝！

推薦閱讀

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈1小時」　11字無奈回應了！

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈1小時」　11字無奈回應了！

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈1小時」　11字無奈回應了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

納豆, 曾子余

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾唱紅〈陪我看日出〉　蔡淳佳宣布「2大喜訊」！
  2. 金秀賢「掌握關鍵資料」準備反擊　知情人：正說服核心人員開記者會
  3. 玖壹壹師弟新歌尺度過大！　被打「紅色警告標示」破18禁底線
  4. 金賽綸家屬態度轉硬「擬告金秀賢公司」　律師無奈：本來只要道歉
  5. 不是大元！鼓鼓婚後首開唱「白色情人節當眾送他玫瑰花」超浪漫　　
  6. 金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光
  7. 納豆出事又傷這器官 　瀰漫臭味曾子余乾嘔
  8. 不只《外傷重症中心》！10大漫改韓劇還原度爆表　冠軍掀全球熱潮
  9. 逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我
  10. 片場玩「四柱賽跑」真見叫來鬼！　《鬼舞屍》男主角驚喊：無法解釋

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366