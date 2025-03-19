納豆出事又傷這器官 　瀰漫臭味曾子余乾嘔

記者葉文正／台北報導

TVBS節目《食尚玩家》2天1夜go前進泰國曼谷，主持人曾子余、梁舒涵、納豆與老婆依依組成「米其林捕獵者」，挑戰自己的舌頭，試圖從眾多街頭美食，找出剛公布的2025年曼谷米其林必比登小吃店，4人行前嗆聲，直說挑戰簡直小菜一碟，還撂話挑錯餐廳願意接受終極肉體懲罰。不料，4人只有梁舒涵全身而退，其餘3人得忍著嘔吐感，吃下臭魚青木瓜沙拉、螃蟹夾鼻子，以及被彈舌頭等處罰。

▲曾子余（左起）、納豆、依依和梁舒涵入境隨俗換上當地傳統服裝。（圖／TVBS）



一行人進行CNN票選前5大街頭小吃「脆皮雪花蚵仔煎」對決開業30年的「雙拼海南雞飯」，以及米其林一星的「痣姐熱炒」PK豬肉鹹粥，從4家店中選出2家入選今年必比登榜單的小吃店，4家店美味程度不分軒輊，如何做出正確選擇，讓主持群猶豫不決。期間納豆硬要秀恩愛，甜言蜜語表示要追隨老婆決定，結果接連兩輪和曾子余都選蚵仔煎、豬肉粥2家錯誤答案，一起落到懲罰區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一起吃芒果糯米飯。（圖／TVBS）



兩輪懲罰挑戰2人忍耐極限，第一輪懲罰吃下「涼拌臭魚醃螃蟹青木瓜沙拉」，包裝袋才打開，漫出的臭味讓曾子余連連乾嘔，他硬著頭皮進食窘樣，被外場導遊訕笑，他不甘心加碼猜拳要拉工作人員下水，不料又輸，只好讓醃螃蟹夾鼻孔，衝腦門的臭味，熏得曾子余一度嘔到翻白眼。第二輪懲罰彈舌頭，要讓味覺失靈的主持人活絡舌頭神經，只見導演仔細將手指擦拭乾淨，一個運勁，中指瞬間發力彈出，由下而上打中納豆舌頭根部，痛得納豆皺眉哇哇大叫。

▲一起享受美食。（圖／TVBS）



此次曼谷行程吃遍各地排隊美食，曾子余美食評論魂頻上身，金句連發，當品嘗「痣姐熱炒」招牌菜「蛋包蟹」，美味讓他捨不得吃第二口，激動說出感想，「蛋皮上有炭火包裹著鍋氣，蛋香味又包裹著新鮮蟹肉，每一口都滑嫩有空氣感，彷彿像是莫札特一樣，每一個辛香料都是一個音符，在舌頭上跳動，來到高潮又慢慢沉澱，吃一口彷彿像是交響樂」，讓觀眾隔著螢幕都能體驗到美味。