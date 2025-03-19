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金秀賢金賽綸對戰「6大攻防一次看」！　8天說詞互打臉

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢和已故女星金賽綸的交往爭議備受外界關注，雙方隔空開戰至今已8天，一來一往各執一詞，事情真相讓人霧裡看花，到底是金賽綸誤會金秀賢的用心良苦，還是金秀賢對前任見死不救，導致女方走上絕路，《ETtoday》整理出兩方說法，清楚還原事件內容。

▲金秀賢金賽綸攻防。（圖／記者田暐瑋製表）

▲金秀賢金賽綸攻防。（圖／記者田暐瑋製表）

【逼債7億？】

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金賽綸遺屬：「事實上是恐嚇」 VS. 金秀賢經紀公司：「曲解內容」

金賽綸方律師裴智錫（부지석）指控：「在收到第一次內容證明後，金賽綸向金秀賢發送訊息，懇求『救救我』，然而金秀賢的回應，竟是透過公司發送第二次存證信函。雖然該文件提及公司因擔心『業務上瀆職罪』而必須採取措施，但本質上還是要求金賽綸在限期內償還債務。」家屬認為，金賽綸因公司催繳7億韓元債務，在生前承受巨大心理壓力。

Gold Medalist反駁：「僅為法律程序，無意施壓。我們寄出第二次存證信函的目的，是為了更清楚地說明第一封存證信函的內容，消除金賽綸的疑慮，並表達願意就債務問題進行協商。金賽綸當時已無償還能力，公司將其債務視為『無法回收』，此舉只是為了避免公司高層面臨『業務上瀆職』的法律風險，並不意味著要求她必須立即償還。」且如果直接對金賽綸進行債務免除，可能引發金賽綸女士須繳納贈與稅的問題。

【金賽綸被逼斷聯金秀賢及公司藝人＆賠償《淚之女王》損失？】

金賽綸遺屬方：「這是變相恐嚇」 VS. Gold Medalist：「未要求賠償，只是請求克制」

金賽綸方律師指控：「第二次存證信函不僅禁止金賽綸聯繫金秀賢，甚至威脅『若因照片導致影視作品受損，將採取法律行動』，這明顯是恐嚇。」

Gold Medalist反駁：「存證信函並未寫明『若聯繫公司藝人將要求損害賠償』，遺屬方與《橫豎研究所》故意曲解文件內容。我們從未禁止金賽綸與公司藝人聯絡，事實上她仍然自由與前同事們交流。」另，金秀賢當時正在出演《淚之女王》，公司稱金賽綸PO親密照的舉動會影響許多人，因此在第二封存證信函中提醒金賽綸，「這種突發行為可能會影響該劇製作公司、演員、工作人員、電視台及OTT平台等所有相關方。」

【金賽綸金秀賢交往時間？】

遺屬方：「金秀賢與金賽綸交往始於 2015 年」 VS. 金秀賢：「2019～2020 年交往」

金賽綸遺屬方堅稱：「金賽綸於2015年（當時仍未成年）便與金秀賢交往。」並指出，金賽綸的日記本中詳細記載了交往日期。

Gold Medalist反駁：經紀公司最初否認戀情，但在兩人親密合照曝光後改口，承認兩人曾交往，但時間是金賽綸成年後的2019～2020年。

▲金秀賢被曝光疑似只有出聲的與金賽綸的親暱拍背片。（圖／翻攝自金秀賢Instagram、橫豎研究所YT）

▲金秀賢金賽綸親暱拍背片。（圖／翻攝自金秀賢Instagram、橫豎研究所YT）

【金賽綸阿姨真實身分？】

遺屬方：「比親生母親還要親的阿姨」 VS. 金秀賢：「某演員的母親」

金賽綸方律師：「（金賽綸）母親並沒有已婚的姐妹，實際上對賽綸來說，（爆料者）是比母親更親的阿姨，就是最近接受採訪的那位阿姨。」並且補充說「比親阿姨還要親」。

Gold Medalist反駁：「阿姨一般社會常識上應指母親的親姐妹。然而，遺屬方面在記者會上，卻含糊其辭，未能明確說明該檢舉者究竟是逝者的真正親屬，還是如親屬般親近的知人。近來，多位業界人士向我方透露，該檢舉者實際上是某演員的母親。」

【公司未出席金賽綸葬禮致意？】

遺屬方：「前東家沒任何一位來悼念」 VS. 金秀賢：「我們有致意」

金賽綸爸爸：「GOLDMEDALIST作為金賽綸曾經的經紀公司，並且她是創始成員和第一位簽約藝人，卻沒有人來弔唁。」

Gold Medalist反駁：「我方於2025年2月17日與2月19日，兩次前往逝者的靈堂，親自向遺屬致意，並送上了花圈與弔唁金。」並出示照片為證。

▲▼金秀賢12頁最新聲明。（圖／Gold Medalist提供）

▲金秀賢公司公布花圈照片。（圖／翻攝自韓網）

【抹黑徐睿知？】

遺屬方：「與某媒體合謀誣衊徐睿知，散播假消息」 VS. 金秀賢：「經紀人傻眼」

爆料YT《橫豎研究所》：「金秀賢和他的表哥李洛維曾犯下許多問題，企圖製造徐睿知的醜聞來掩護，有關徐睿知的負面消息都是公司內部人士刻意洩漏，就是公司為了掩蓋自身問題而散播。」

Gold Medalist反駁：「當時負責徐睿知的經紀人，已經離開公司，這次因為這些荒唐指控而聯繫了公司。」
 

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