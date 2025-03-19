八點檔「驚見黃仁勳」真實身份曝光！劉至翰遭換臉…外遇被妻抓包

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，劉至翰飾演的高海生被AI醫師整形成楊文斌，性格180度大轉變，不僅「黑化」劈腿，更與陳曉慧（賴芊合飾）展開婚外情，引發觀眾熱議。近日劇情中，劉至翰的婚外情終於被抓包，慘遭劇中媽媽謝瓊煖與太太侯怡君聯手痛毆。

▲劉至翰變臉外遇，遭謝瓊煖、侯怡君抓包。（圖／民視提供）



此前，《好運來》劇中突然出現一位AI醫師，白髮身穿皮衣加上戴眼鏡的造型，讓許多觀眾聯想到輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳，在網路上引起熱議，《ETtoday星光雲》詢問民視，對方表示「剛好戲劇統籌長得很像，就直接把設定好的劇情，找他來特別客串」，原來對方私底下只是一名工作人員而已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《好運來》驚見神似黃仁勳的演員。（圖／翻攝自民視YouTube）

劉至翰透露，變臉之後為了詮釋假文斌的邪氣，他特別在眼神和動作上下功夫，不僅眼神更加陰沉，還加入了一些「摳手」的小動作，讓角色更顯詭譎。他也預告，真正的楊文斌並未死亡，請觀眾持續鎖定劇情發展。

▲劉至翰變臉外遇，遭謝瓊煖、侯怡君抓包。（圖／民視提供）

在抓姦現場，謝瓊煖飾演的勝男與侯怡君飾演的好運怒不可遏，衝上前對劉至翰拳打腳踢。謝瓊煖痛罵他背叛家庭、毫無責任感，侯怡君則心碎欲絕，怒斥賴芊合是狐狸精，揚言提告通姦。然而，假文斌卻毫無悔意，甚至推開好運，護著曉慧，讓觀眾氣得牙癢癢。

▲劉至翰變臉外遇，遭謝瓊煖、侯怡君抓包。（圖／民視提供）

談及這場「家暴」戲，劉至翰表示，他主動要求謝瓊煖火力全開，真打也沒關係。他也大讚謝瓊煖和侯怡君的演技精湛，排戲一次就直接上場，尤其是侯怡君，台詞連珠炮，情緒拿捏到位，讓原本預計會耗費許多時間的戲份，迅速完成。

▲劉至翰變臉外遇，遭謝瓊煖、侯怡君抓包。（圖／民視提供）

賴芊合則透露，這場戲張力十足，她演得非常過癮，笑說感謝最近劇情重心轉移到第二代演員身上，讓她逃過一劫，否則以往飾演小三的角色，肯定會招來觀眾罵聲。她也提到，之前一場對懷孕的賴慧如拳打腳踢的戲，讓她非常擔心被觀眾投訴。《好運來》劇情持續推進，假文斌的真面目、楊文斌的生死之謎，以及角色們的情感糾葛，都將成為接下來的看點。