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鳳小岳、蛋堡宣布台東開唱！　1特點讓兩人都超嚮往

記者蔡琛儀／台北報導

由台東縣政府主辦的「2025年東浪嘉年華」將在5月17至18日於台東縣卑南鄉的杉原灣舉行，除了蔡健雅、魏如萱、滅火器之外，今再公布還有蛋堡以及鳳小岳加入演出。

▲▼鳳小岳、蛋堡參加東浪嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

▲鳳小岳參加東浪嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

鳳小岳過去就常到台東看表演，也曾參加過天后張惠妹的部落活動，和族人手牽手跳舞：「那一刻真的非常感動，大家彼此的連結還有音樂帶來的力量，讓我印象深刻，這次自己有機會站在台東的舞台，心裡興奮也充滿期待，我會用最真誠的音樂和大家分享，讓這個夜晚變得特別又難忘。」金曲歌王蛋堡表示：「印象中只有到台東演出過一次，已經有點模糊了，相信這一次會留下美好的回憶；也希望有機會好好坐下來看海，欣賞平靜的美景。因此我會選擇一些比較舒服、適合海邊的曲目給大家。」

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講到台東，很多人都會想到「慢活」，來自台南的蛋堡表示自己也是屬於步調較慢的人，「但當自己有某些目標要執行時，又會因此停不下來，目前仍為此苦惱著。」所以他會讓自己完成某些階段性的目標後，就帶小孩一起出去騎車四處逛逛，找個地方坐下來喝飲料、聊天、看路人。

▲▼鳳小岳、蛋堡參加東浪嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

▲蛋堡參加東浪嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

鳳小岳則是一直嚮往台東的慢活步調：「生活不一定要快，每一刻都值得好好體會。不工作的時候，我喜歡待在家裡彈吉他、寫歌，或者隨興哼哼唱唱，把腦袋裡的旋律慢慢變成一首歌。那樣的時光對我來說很放鬆，也是一種專屬於自己的慢活方式。」他也大推池上米：「我每次到台東都會特別去吃池上便當，簡單卻很好吃，米香又Q，吃起來就是很滿足。台東的食物有一種自然的味道，讓人會想一直回味。」蛋堡則說：「能曬著太陽、呼吸新鮮的空氣、感受悠閒的氛圍，這樣就很開心了，這是對於在台北生活的人來說最難得的。」

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