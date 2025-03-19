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楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

楊千霈與好姐妹聚餐後搭小黃至某知名火鍋店外下車步行。（圖／本刊攝影組）

▲楊千霈與好姐妹聚餐後搭小黃至某知名火鍋店外下車步行。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

楊千霈今年1月宣布與紡織小開洪家傑離婚，8年婚姻畫下句點，恢復單身的她西洋情人節時至日本滑雪，還發文表示：「有情人沒情人全都要每天開心喔！」看起來對感情相當豁達。不過時報周刊CTWANT發現她的感情似乎有了新進度，剛迎來43歲生日的她，與一名男子進入同間旅館待了一個多小時，而這位男主角不是別人，正是玖壹壹的團長春風，不禁讓人猜想兩人真正關係究竟為何。

步行抵達距離約6分鐘的旅館門口後，楊千霈開始使用手機。（圖／本刊攝影組）

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▲步行抵達距離約6分鐘的旅館門口後，楊千霈開始使用手機。（圖／本刊攝影組）

3月11日晚間近7點，楊千霈節目錄影結束後離開電視台，獨自搭乘公車到台北市某家知名鐵板燒料理餐廳，9點52分與3名好姐妹走出餐廳，4人共乘計程車離去。10點8分，楊千霈在一家火鍋店旁下車，然而這裡並不是她的目的地，告別好姐妹後，她獨自走了6分鐘前往距離約290公尺的旅館，抵達旅館門口後，站在門外貌似以手機連絡，令人好奇這一站是什麼秘密行程。

春風走出旅館疑似將房卡交給楊千霈，自己則到便利商店購物。（圖／本刊攝影組）

▲春風走出旅館疑似將房卡交給楊千霈，自己則到便利商店購物。（圖／本刊攝影組）

買完東西後春風回到旅館。（圖／本刊攝影組）

▲買完東西後春風回到旅館。（圖／本刊攝影組）

過了一下子，一名戴著帽子和口罩遮掩的男子從旅館走出，兩人在門口短暫接觸和交談，接著男子往一旁的便利商店走去，楊千霈則獨自走進旅館，搭電梯上樓。男子到便利商店買了瓶氣泡水和疑似刮鬍刀之類的用品，便走回旅館，兩人抵達的樓層相同，依照該位男子的穿搭風格和眼神特徵，確定就是玖壹壹的春風。

兩人在旅館待了74分鐘後，深夜11點32分，春風獨自走出旅館，邊打電話邊朝本刊車輛方向走來，在車邊打量了一會兒，隨後搭上多元計程車到統領廣場下車，一下車便又走向本刊車輛查探，露出確定的眼神，接著快步走進巷子，一個轉角後便小跑步消失無蹤。

與楊千霈在旅館待了74分鐘，春風才走了出來，他不斷打量本刊的車子，隨後搭車前往統領廣場，下車仍繼續查探確認。（圖／本刊攝影組）

▲與楊千霈在旅館待了74分鐘，春風才走了出來，他不斷打量本刊的車子，隨後搭車前往統領廣場，下車仍繼續查探確認。（圖／本刊攝影組）

春風提著蛋糕，帶著許多友人從統領廣場回到旅館。（圖／本刊攝影組）

▲春風提著蛋糕，帶著許多友人從統領廣場回到旅館。（圖／本刊攝影組）

次日零點54分，春風與一對男女友人搭乘計程車回到旅館，手上提著蛋糕盒，接著又有數名友人前來會合，其中擔任SWAG CEO的Sam Liu也在其中。友人都到齊後由春風領頭，眾人魚貫走進旅館。隨後春風、楊千霈和其中幾人陸續在各自的社群網路，貼出幫生日已經過兩天的楊千霈慶生的照片。

半小時眾人走出旅館，楊千霈與大家一起自拍。（圖／本刊攝影組）

▲半小時眾人走出旅館，楊千霈與大家一起自拍。（圖／本刊攝影組）

拍完照後楊千霈獨自離開。（圖／本刊攝影組）

春風則與友人移駕到統領續攤玩樂。（圖／本刊攝影組）

▲春風則與友人移駕到統領續攤玩樂。（圖／本刊攝影組）

30分鐘後，上下半場風格迥異的慶生會結束，大夥兒一起走出旅店，又在門口拍了一張大合照後，楊千霈獨自搭計程車離開，春風等人則另搭計程車又前往統領廣場玩樂。事後本刊也詢問該旅館，櫃台服務人員表示他們住房僅提供住宿，並沒有提供開放休息、慶生、辦派對等服務項目，訪客也只能到晚間十點以前就必須離開，因此兩人先單獨到不能開趴的非主題旅店，深夜再找朋友來一同來慶生，而非選擇去餐廳或KTV等不用擔心會吵到旁人的場所，真的十分特別。

幾天後楊千霈仍在PO當天在旅館慶生的照片，從照片擺設中看得出該旅館非可供辦派對的主題旅館。（圖／翻攝自楊千霈IG）

楊千霈曾PO出被春風逗得樂開懷的影片。（圖／翻攝自楊千霈IG）

▲楊千霈曾PO出被春風逗得樂開懷的影片。（圖／翻攝自楊千霈IG）

楊千霈與春風時常在工作場合遇到，春風又連續兩年入圍金馬獎，與有「金馬紅毯御用主持人」之稱的楊千霈有更多交集。去年金馬獎時，楊千霈PO出「黑白配 春風千霈配」的影片，配文「黑白穿搭真的有像新郎新娘敬酒」，只見楊千霈挽著春風的手，用台語問「你有愛我嗎」，春風則用文英阿姨在《熱帶魚》的經典台詞回嗆「矮哩key see啦」，把楊千霈逗得花枝亂顫，春風更留言「你是不是每次都很期待遇到我」，看得出他們過人的好交情。

關於本刊直擊春風及楊千霈進入同間旅館，兩人目前關係為何？楊千霈的經紀人回應：「原本就有些朋友都在樓上了，包含雙方經紀人也都在現場，就是一個朋友的慶生聚會喔。」春風所屬的混血兒娛樂則表示：「祝好朋友生日快樂，開開心心吃蛋糕。」

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