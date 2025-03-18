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快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生，她生前遭到前男友金秀賢公司逼債7億，家屬和YTR「橫豎研究所」幾乎每日一爆料，讓金秀賢形象受到重創，昨（17日）下午1點金賽綸家屬委託律師出面，再次指控金秀賢公司說謊，對此，今（18日）金秀賢公司也發聲明出面回應。

▲金賽綸曾被金秀賢要求用Telegram對話。（圖／翻攝自金賽綸IG）

▲金秀賢、金賽綸。（圖／翻攝自IG）

金秀賢公司對金賽綸家屬與「橫豎研究所」的持續指控提出警告：「透過記者會及報導，不斷主張與事實不符的內容。例如，本公司確實前往悼念金賽綸，而金賽綸粉絲SNS上流傳的照片中的人物並非金秀賢，而是他人。我們希望停止利用無關事件的照片及網路貼文，試圖損害金秀賢名譽的行為。」

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金秀賢公司表示：「本公司從未以任何理由向金賽綸提出損害賠償請求」，強調「我們並未要求金賽綸對作品造成的損失進行賠償。」公司補充：「透過2024年4月1日的審計報告，可以確認截至2023年12月31日，相關債務已被記錄為損失處理。第二次存證信函僅是單純的法律程序通知，僅傳達了關於償還方式及時間的協商意向。」

關於家屬爆料，金秀賢公司禁止金賽綸與公司藝人聯繫的傳聞，公司解釋：「第二次存證信函的內容是提醒金賽綸，不要與無法律權限的人討論債務問題，應與負責律師溝通。」並強調：「我們並未禁止金賽綸與公司其他演員聯繫，僅是要求她不要向無關人士詢問與此債務相關的問題。事實上，金賽綸一直與公司藝人自由聯繫往來。」

此外，先前徐睿知出面澄清自己和金秀賢沒有關係，導致外界指徐睿知過去長期遭金秀賢公司抹黑的說法，公司也特此回應：「所謂『本公司抹黑徐睿知』的說法完全不屬實。當時負責徐睿知的經紀人（現已離職）看到相關謠言後，感到荒唐不已，並聯繫本公司確認情況。我們要求立即停止匿名爆料散播不實訊息的行為。」

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