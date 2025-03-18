金秀賢新戲製作費15億！若因醜聞違約「恐賠到破產」　好萊塢有先例

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金秀賢近期深陷爭議，被指與已故女星金賽綸在其未成年時期交往，並對她生前因酒駕事故產生的債務施加壓力。隨著輿論擴大，外界關注此事件是否會影響他主演的Disney+原創劇《山寨人生》，且若Disney+提出訴訟，金秀賢恐需賠償破百億韓幣。

▲金秀賢新戲《山寨人生》預計今年4月開播，且有第二季計畫。（圖／翻攝自FACEBOOK／Disney+）



金秀賢目前剛完成《山寨人生》第一季的拍攝，並計劃與金智媛搭檔主演第二季，該劇製作成本高達韓幣600億元（約台幣15億元），預計於今年上、下半年分批公開。據韓媒《TVREPORT》報導，南韓娛樂業界分析，Disney+可能根據合約中的「品行條款」對金秀賢提起違約金訴訟。演員通常在簽訂廣告、電視劇或電影合約時，若因個人醜聞影響品牌或作品價值，便需承擔違約賠償責任。

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《山寨人生》的總製作費達韓幣600億元（約台幣15億元），而主演片酬通常占製作成本的10～20%，金秀賢的單集片酬約為韓幣5至8億元（約台幣1250萬至2000萬元），以8集計算，他的總片酬估計超過韓幣50億元（約台幣1.25億元）。若Disney+選擇提告，金秀賢可能不僅喪失片酬，還需負擔因製作延期或播出取消所帶來的損失，違約金額可能高達韓幣數百億元。

▲金秀賢在《山寨人生》和曹寶兒飾演男女主角。（圖／翻攝自FACEBOOK／Disney+）



類似案例曾發生在好萊塢，演員凱文史貝西（Kevin Spacey）因性醜聞遭Netflix開除，並被索賠美金3000萬元（約台幣9.9億元）。當時，Netflix向法院提起訴訟，最終勝訴，凱文史貝西需出售名下財產來支付違約金，甚至一度面臨破產。

南韓業界人士指出：「Disney+作為國際OTT（線上影音平台）巨頭，若因演員的私生活爭議影響作品，極可能會採取法律行動，金秀賢的應對策略將成為關鍵變數。」目前，金秀賢如何處理此爭議，以及Disney+是否會正式提起鉅額違約金訴訟，仍受到外界高度關注。