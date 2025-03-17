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許光漢告白「妳不過來，我就飛過去找妳」　新片前導海報曝光！

記者黃庠棻／台北報導

「亞洲男神」許光漢與袁澧林領銜主演2025年最強檔的億萬製作華語愛情電影《他年．她日》，繼去年10月在釜山國際影展全球首亮相，獲國際權威電影雜誌《Screen Daily》以封面獨家報導之後，再度參加今（17）日熱鬧開幕的香港國際影視展（FILMART）。

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》超前導海報公開。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》。（圖／甲上娛樂提供）

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《他年．她日》全球版權銷售片商甲上娛樂特別邀請知名設計師黃海操刀海報視覺，搶先曝光奇幻感滿滿的超前導海報及概念影片，正式宣布電影將定檔2025年秋天浪漫上映。概念影片中，許光漢用聲音和袁澧林傳情，一來一往的對話中讓人感受到甜蜜曖昧情愫，也透露出分隔兩地的思念難捨之情，其中許光漢一句「妳不過來，我就飛過去找妳囉！」男友力爆棚口白直接重擊粉絲的心。

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》超前導海報公開。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》。（圖／甲上娛樂提供）

電影《他年．她日》由資深監製張艾嘉攜手新銳導演龔兆平共同編劇打造，屢獲香港金像獎最佳服裝造型設計獎的資深美術指導文念中擔任製作及藝術總監，電影音效大師杜篤之為聲音操刀，《哪吒之魔童鬧海》、《破．地獄》億萬票房配樂師朱芸編營造音樂饗宴，並由以《BIG》獲台北電影獎最佳視覺效果獎的金獎團隊執掌視覺特效，幕後製作班底含金量超高，更斥資億萬成本高規格打造浩瀚世界觀，搭配超人氣「光林CP」許光漢及袁澧林主演，讓電影期待度爆棚。

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》超前導海報公開。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》。（圖／甲上娛樂提供）

而《他年．她日》為新銳導演龔兆平首部自編自導的電影長片，曾參與《竊聽風雲》系列、《無雙》等多部高評價賣座片的他，透露新片故事描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年，分屬兩個不同時區的許光漢與袁澧林因緣分而相遇，究竟他們能否打破不可抗的時間差宿命，是龔兆平導演在構思劇本時很重要的核心，因此將英文片名取為「Measure in Love」，探討愛情能否用時間的長短去衡量。

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》超前導海報公開。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》超前導海報公開。（圖／甲上娛樂提供）

超前導海報視覺上，男女主角「光林CP」許光漢與袁澧林唯美飄浮在空中，構成了時鐘的時針與分針的意象，呼應片名《他年．她日》的時間差。談及設計理念，黃海表示「海報運用藍紫色調和似夢境般的雲，表現出時空交錯的奇幻感。畫面中的圓形建築是男主角的住所，圓形屋頂像連接兩個時空的通道，兩個交錯時間的戀人，期待能夠在時空長河中相遇。」留給觀眾無限想像空間。

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》超前導海報公開。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢、袁澧林主演《他年．她日》。（圖／甲上娛樂提供）

張艾嘉監製、龔兆平執導的奇幻愛情華語電影《他年．她日》，由香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，Red On Red 出品及製作，甲上娛樂全球發行，並由影一製作所、能率影業、MyVideo台灣大哥大、一起娛樂、緯來電視網及甲上娛樂聯合出品，電影預計於2025年秋天上映。

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他年．她日, 許光漢, 袁澧林

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