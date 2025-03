薛凱琪台上淚崩遭質疑作秀！　工作人員揭現況：以淚洗面幾度缺氧

記者陳芊秀/綜合報導

香港歌手薛凱琪(Fiona)經歷摯友方大同逝世,沉默8日發長文悼念,卻被部分網友批評像宣傳演唱會,近日在大陸南寧登台開唱,哽咽失聲一度中斷重來,畫面曝光又遭網友質疑作秀。而負責演唱會的工作人員發文反擊惡評:「為何可以憑一知半解去攻擊一個可能素未謀面的女生……。」

▲薛凱琪南寧拚盤演唱會失控淚崩,卻遭質疑作秀。(圖/翻攝自微博)

一位自稱是演唱會負責機構的工作人員發長文,表示自己與薛凱琪相識近10年,提及「喪友之痛沒有人可以感同身受」,透露薛凱琪在得知噩耗後「終日以淚洗面,無法生活,幾度缺氧需要吸氧」,身心狀況令人擔憂。工作人員也提到,自己與樂手、樂隊總監、導演皆是方大同的好友,大家都無法接受這個事實,久久不能平復,「如果有得選,我希望大同回來,我可以捨棄我的演藝事業,我相信所有好友都一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲工作人員發聲揭真實狀態,薛凱琪面臨喪友之痛,終日以淚洗面。(圖/翻攝自微博)

針對部分質疑薛凱琪的批評,工作人員解釋,演唱會的籌備涉及龐大人力物力,以及各部門審批,並非輕易能喊停的決定。而當初確定合作時,也是「抱著以藝人為準的心態」來安排工作。工作人員透露,方大同離世後,團隊曾商討是否暫停演出,「但F小姐是一位非常負責任的人,堅持要按期舉行,她做到了一個成年人該盡的責任」。工作人員也對部分言論攻擊表示不滿:「我很不忿的是,大家為什麼可以憑一知半解去攻擊一個可能素未謀面的女生?」呼籲外界能以更理性溫和的態度看待此事,「我們應該紳士淑女一些,不管你喜不喜歡她。」

最後,工作人員希望外界能給予藝人一些空間,「逝者已逝」,並引用張繼聰團隊的話:「Life goes on and we all take good care of ourselves, ok?」(人生還要繼續,我們都要好好照顧自己,好嗎?)作為演唱會的負責單位,也承諾會用心完成每一步,接受各方建議與批評,並呼籲外界停止無謂的議論,同時向被牽涉入爭議的網友致歉。

▲工作人員全文。(圖/翻攝自微博)

【演唱會負責機構人員發文】

致親愛的歌迷粉絲朋友們:

抱歉佔用公共資源和引起議論,其實憋在心裡很久,借此機會講講我的親身經歷和感受。其實為什麼我需要下場去黑子較量,在公我是一直認識F小姐近十年的人,在私亦作為此次巡演的主辦單位,我想我應該可以說幾句。

親愛的方大同,我那麼尊敬卻又未曾幸合作的 Khalil Fong 先生,願你在天堂快樂幸福。

喪友之痛我想沒有人可以感同身受。我與Khalil的樂手、樂隊總監、導演皆為好友,在得知方大同辭世消息之後,所有人都無法接受,久久不能平復。我們都非常關心Fiona的身體,Fiona終日以淚洗面,無法生活,幾度缺氧需要吸氧。我跟幾位都聊過,沒有人可以感同身受Fiona,我也無法接受。我是一個非常熱愛演出事業的人,我與好友們甚至在去年都討論好了要等大同好起來,我們2026年一起做演唱會。如果有得選,我希望大同回來,我可以捨棄我的演藝事業,我相信所有好友都一樣。

其實一場演出的策劃和籌備,涉及太多的人力物力,以及各職能部門的審批,它從0到1不是一件簡單的事情。自和經紀公司TME 達成共識開展合作的那天起,我們抱著以藝人為準的心態去進行工作。Khalil 辭世後,我們也商量過,一度想要終止暫停演唱會的安排。但F小姐是一位非常負責任的人,堅持要按期舉行,她做到了一個成年人該盡的責任。我很不忿的是大家為什麼可以憑一知半解去攻擊一個可能素未謀面的女生,我們應該紳士淑女一些,不管你喜不喜歡她。

最後我希望大家還給藝人一個空間,一個自由,逝者已逝。引用張繼聰先生團隊昨天祝福的一句話:「Life goes on and we all take good care of ourselves, ok?(人生還要繼續,我們都要好好照顧自己,好嗎?)」

作為演唱會負責的機構,我會用心做好每一步,也接受各方的建議和批評。有任何做得不好的地方歡迎監督。最後希望大家停止議論,也向我所評論的網友致歉。