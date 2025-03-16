家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

記者田暐瑋／綜合報導

Andy與前女友家寧的分手風波持續延燒，家寧與母親曾淑惠14日發表6點聲明反駁，但網友並不買單。隨著事件發酵，兩人過去的惡整影片再度被翻出，曾一起集資20萬買威力彩，但家寧對於分錢的標準卻不一樣，遭網友痛批是騙很大。

▲Andy家寧。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x、chianing_baby）



家寧與Andy過去因合作惡整影片而爆紅，其中一支集資20萬買威力彩的影片近日成為話題焦點，家寧當時將彩券分為兩份，向Andy承諾：「你這疊中多少都給你，除非中大獎，我們再一起分。」然而，最後家寧卻把沒中獎的彩券交給Andy，自己留下中獎的彩券，雖然是在惡整，但隨著家寧一家人的爭議行為曝光，這段影片被網友重新解讀，認為家寧的行為格外諷刺，甚至有人直指她「雙重標準」和「貪得無厭」。

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家寧方沉默數日後在14日發布6點聲明反駁。不過，在家寧6點聲明發布不久，Andy再發片一一打臉，指出公司多年營利超過1億，但他卻只拿到695萬元等。對此，網紅律師巴毛再度於臉書評論此事，指出「我覺得聲明是律師寫的，但律師不敢掛名」。

▲Andy家寧。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x、chianing_baby）



巴毛15日在臉書發表看完家寧媽媽聲明後的看法，列出四點解讀聲明中的「言外之意」，分別為「你還小，不會投資公司我拿了，但沒有要還你」、「你還小，錢我拿了，張媽媽先幫你存起來（跟存壓歲錢一樣那個存）」、「你還小，車子商標我先拿了」、「閉嘴，再吵我告你喔！我保留法律追訴權喔」。