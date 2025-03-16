歐陽娜娜代言「吉他神品牌」被灌爆！官方刪文關留言…網：莎喲娜娜

記者陳芊秀／綜合報導

知名吉他品牌Gibson成立超過百年，近日宣布女星歐陽娜娜擔任品牌代言人，並形容女星為「重新定義古典與流行音樂界線的音樂人」，然而卻引發議論。歐陽娜娜早期以「大提琴美少女」的形象踏入樂壇，但是許多人不知道她會彈吉他，對女明星與吉他的連結感到疑惑，Gibson如今刪除臉書相關貼文，IG則是關閉留言、YouTube影片設定不公開。

▲歐陽娜娜代言百年吉他品牌引發議論。（圖／翻攝自IG）

歐陽娜娜並非不會彈吉他，過去在美國留學拍Vlog曾拿起吉他自彈自唱，也曾在歌手李榮浩演唱會當嘉賓時，彈奏電吉他，去年（2024）在伯克利音樂學院舉行畢業音樂會，除了演奏大提琴，也有演奏吉他。

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▲歐陽娜娜代言的IG貼文目前關閉留言。（圖／翻攝自IG）

▲品牌PO出歐陽娜娜彈吉他照片。（圖／翻攝自IG）



▲歐陽娜娜Vlog曾分享吉他自彈自唱。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜曾在李榮浩演唱會彈奏電吉他。（圖／翻攝自IG）



然而網友吐槽「忍不住就按了怒」、「找拉大提琴的歐陽娜娜代言吉他，我真的是看不懂耶！好歹也找伍佰吧」、「看到覺得很火」、「莎喲娜娜」。同時大陸社群網站也有質疑聲浪，「為啥不請陳綺貞啊，陳綺貞一襲白裙坐在那里拿著蜂鳥不漂亮嗎」、「簡直公關災難」、「這女的不是拉琴的嗎」。