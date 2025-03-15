Tyson Yoshi摔爛百萬跑車：快破產了！　與兄弟同時愛上她想當反派

記者吳睿慈／台北報導

香港男神Tyson Yoshi睽違2年再推出全新創作大碟《Rocket 666》，粵語歌主打〈1994〉充滿濃濃的90年代港味搖滾，MV不僅大搞復刻向90年代古惑仔港片及偶像鄭伊健致敬，更加入大量飛車、爆破及動作戲仿若重現《古惑仔》、《烈火戰車》番外篇，更為此砸重本，把剛買的百萬跑車全部摔爛，讓他苦笑說：「這台車才開了兩次！我快破產了！」

▲▼Tyson Yoshi最新MV上演飛車戲碼，摔爛百萬跑車不手軟。（圖／想不到音樂工作室提供）



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〈1994〉飄濃厚港味，MV以90年代香港流行的「古惑仔」及賽車系列電影為題材，把兄弟情仇、黑道追殺、飛車激爆等劇情融入，並加入三角戀愛情元素，在完美復刻之餘更向經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬。TysonYoshi自編自導自演化身為90年代古惑仔，與合唱的歌手周殷廷飾演一對情如兄弟的好友，因為同時喜歡上由香港新生代女演員雲浩影所飾演的Cloud，兩男一女的情愫糾葛十分有看頭，再加上及實力派演員游學修飾演的反派從中作梗搞破壞，激發出的螢幕化學火花。

▲▼Tyson Yoshi在MV裡兩男搶一女。（圖／想不到音樂工作室提供）

Tyson Yoshi透露當初角色設計是向電影《97 古惑仔:戰無不勝》的鄭伊健與李嘉欣致敬，「我是伊健哥（鄭伊健）的粉絲！當時他在90年代的所演出的電影都令我深深著迷，原本這首歌本來想找伊健哥(鄭伊健)合作，很可惜因為檔期不行而作罷，也希望能藉著這部電影跟他致敬。」

MV砸下百萬港幣打造多場刺激震撼的飛車追逐動作戲場景，原本就喜歡極限運動的他除了自己親自「下海」拍飛車戲碼外，還挑戰拳拳到肉的武打戲，讓整支MV宛如濃縮版的好萊塢動作片，吸睛度滿點之餘更讓人看完爽度爆表、腎上腺素飆升！

▲Tyson Yoshi想演反派。（圖／想不到音樂工作室提供）



其中一場飛車撞壁的爆破場面還讓Tyson Yoshi把剛買的百萬跑車全部摔爛，讓他苦笑說：「這台車才開了兩次！我快破產了！」儘管為了 MV千金散盡刷爆信用卡跟「友情卡」，但力求完美的Tyson Yoshi卻坦承拍出戲癮，他表示：「希望將來有機會拍電影，最好是演自己編劇或執導的劇本！」被問到演電影最想挑戰甚麼角色？他笑說：最想挑戰演反派，一定很好玩！」