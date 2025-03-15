獨家／長眠金寶山玫瑰園...大S墓地曝光　和高以翔僅相隔20米

記者郭世賢／新北報導

女星大S（徐熙媛）於2月2日於日本病逝，隔天火化，她的家人強忍悲痛，為她選擇了金寶山「玫瑰園」作為永恆的安息之地，大S的丈夫具俊曄今（15日）上午含淚抱著大S的骨灰，走完與她最後的同行之路。而大S的墓地曝光，目前仍搭起白綠色相間的帳篷，並未完工，且與已故男星高以翔相距僅20公尺。

▲大S長眠金寶山玫瑰園。（圖／記者郭世賢攝）

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自大S離世後，她的丈夫具俊曄因悲痛暴瘦12斤，情緒低落，經常以淚洗面。今天他抱著大S的骨灰走向墓地時，忍不住淚流滿面，數度哽咽。工作人員為他撐傘，風雨交加的天氣，讓這場告別式顯得格外沉重。

根據葬儀程序，具俊曄先前往「日光苑」二樓，將暫厝的骨灰請出，隨後雙手緊抱著大S的骨灰，跟隨金寶山人員步下階梯，前往玫瑰園墓地，短短兩層樓的路程，卻成了他與亡妻的最後一段同行之路。

▲大S長眠金寶山玫瑰園，具俊曄暴瘦12斤淚灑送別。（圖／記者郭世賢攝）

依據習俗，白髮人不送黑髮人，因此S媽與小S留在車上，遠遠目送具俊曄與許雅鈞的姐姐完成下葬儀式。S媽神情憔悴，自大S離世後，她多次發文悼念愛女，甚至傳出因思念過度而失眠；小S一家則身穿黑衣，紅著雙眼，含淚送姐姐最後一程。

原本徐家人希望依照大S生前意願，以樹葬的方式安排後事，但具俊曄不忍愛妻長眠於無處可憑弔的環境，於是多方奔走，最終選定金寶山玫瑰園墓地，讓她在此安息，親友也能有個紀念之地。

▲大S的丈夫具俊曄先前往「日光苑」二樓，將大S暫厝的骨灰請出。（圖／記者郭世賢攝）

《ETtoday新聞雲》記者前往現場發現，大S的墓地目前仍搭起綠白色的帳篷，由於今天北海岸雨勢頗大，研判墓地尚未完工，因此才以帳篷保護，而相隔兩個墓穴的地方，則設有另一頂天幕帳篷，應該是上午下葬時作為家屬休息之用，暫時還未拆除。

另人唏噓的是，藝人高以翔過世後，也葬在同一區，與大S的墓地僅相隔約20公尺。

▲大S於2月2日病逝。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲男星高以翔2019年底離世。