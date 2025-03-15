Andy家寧開戰！蔡阿嘎揭自家公司「股權分配比」…亮千元鈔二伯笑了

記者陳芊秀／綜合報導

網紅眾量級Andy於11日在個人頻道控訴前女友家寧一家人，將10年經營心血眾量級頻道整碗端走，自己長年領薪水，最後還被踢開，引發全台民眾關注。而另一位百萬YouTuber蔡阿嘎公司的股份分配也引發粉絲好奇。

▲蔡阿嘎公開與二伯公司股權分配比例。（圖／翻攝自臉書）

面對外界高度關注YTR頻道收益問題，蔡阿嘎與老婆二伯15日雙雙發文回應。他表示：「我們公司股權分配是嘎哥50%、二伯50%，資本額只有10萬。」他的貼文幽默透露，剛剛打算拿出5萬元，試圖買回二伯50%的股權，但遭到拒絕，並笑稱：「好小氣。」照片配上手上一疊千元大鈔，疑似是貼文中指的5萬元，而遠處的二伯臉上正掛著笑容。

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▲蔡阿嘎親回公司股權分配比。（圖／翻攝自臉書）

網友紛紛留言「這疊看起來不只五萬啊」、「不是被千億老闆娘收購了嗎？嘎哥你現在只員工而已」、「但是你那50％賺的還要上繳二伯」、「不要掙扎了，你的就是她的，她的還是她的，你賺得還要上繳」、「你為什麼還可以有五萬」、「嘎哥居然還有五萬塊，嘎哥不是每次信用卡都刷不過嗎」、「各50%才是正確的」。還有人敲碗「嘎哥可以跟Andy老師feat一集嗎」。